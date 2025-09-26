BIST 11.378
DOLAR 41,57
EURO 48,58
ALTIN 5.008,48
GÜNCEL

Güllü'nün düşmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı

Ünlü sanatçı Güllü, Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin 6. katındaki balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olay anı apartmanın güvenlik kameralarına yansırken, görüntülerde Güllü’nün düşmeden kısa süre önce apartmana sigara içerek girdiği, ardından kızının ve arkadaşının telaşla kapıları çalıp yardım istediği görüldü.

Ünlü sanatçı Güllü, dün gece Yalova Çınarcık'ta bulunan evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. 

6. katındaki balkondan düşen Güllü'nün düştükten saniyeler sonraki anı, apartmanın güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Güllü'nün düşmeden yaklaşık yarım saat önce sigara içerek apartmana girdiği, düştükten sonra kızı ve arkadaşının telaşla kapıları çalarken 'yapma! yetişin...' diye bağırarak dış kapıya koştuğu görülüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bursa’da korkutan orman yangını
Bursa’da korkutan orman yangını
İsrail Başbakanı Netanyahu'ya BM'de büyük şok
İsrail Başbakanı Netanyahu'ya BM'de büyük şok
CHP'de kadrolaşma itirafı: Personellerin yüzde 75'i...
CHP'de kadrolaşma itirafı: Personellerin yüzde 75'i...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki temaslarına ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki temaslarına ilişkin paylaşım
Hulusi Akar'a fenomen pilavcıda içtima sürprizi! 'Dikkat!' komutuyla karşılandı!
Hulusi Akar'a fenomen pilavcıda içtima sürprizi! 'Dikkat!' komutuyla karşılandı!
Donald Trump'tan "F-35" yanıtı: Türkiye istediğini alacak
Donald Trump'tan "F-35" yanıtı: Türkiye istediğini alacak
Sadettin Saran mazbatasını aldı! Ali Koç: Müsaadenizle biz kaçıyoruz
Sadettin Saran mazbatasını aldı! Ali Koç: Müsaadenizle biz kaçıyoruz
Fatma Şahin duyurdu! Gaziantep’te Türkiye’nin en büyük Alzheimer merkezi açılıyor
Fatma Şahin duyurdu! Gaziantep’te Türkiye’nin en büyük Alzheimer merkezi açılıyor
Mert Başaran Mecidiyeköy’de 1 milyon 200 bin TL’ye daire olduğunu iddia etti
Mert Başaran Mecidiyeköy’de 1 milyon 200 bin TL’ye daire olduğunu iddia etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan İklim Zirvesi’nde konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan İklim Zirvesi’nde konuştu
İlber Ortaylı’dan Selimiye Camii paylaşımı: Aslı bozulursa...
İlber Ortaylı’dan Selimiye Camii paylaşımı: Aslı bozulursa...
Hadi Özışık: “CHP, Gürsel Tekin’i kayyum diyerek şeytanlaştırıyor”
Hadi Özışık: “CHP, Gürsel Tekin’i kayyum diyerek şeytanlaştırıyor”