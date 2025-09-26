Güllü'nün düşmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı
Ünlü sanatçı Güllü, Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin 6. katındaki balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olay anı apartmanın güvenlik kameralarına yansırken, görüntülerde Güllü’nün düşmeden kısa süre önce apartmana sigara içerek girdiği, ardından kızının ve arkadaşının telaşla kapıları çalıp yardım istediği görüldü.
Ünlü sanatçı Güllü, dün gece Yalova Çınarcık'ta bulunan evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti.
6. katındaki balkondan düşen Güllü'nün düştükten saniyeler sonraki anı, apartmanın güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Güllü'nün düşmeden yaklaşık yarım saat önce sigara içerek apartmana girdiği, düştükten sonra kızı ve arkadaşının telaşla kapıları çalarken 'yapma! yetişin...' diye bağırarak dış kapıya koştuğu görülüyor.