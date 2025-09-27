BIST 11.378
MAGAZİN

Küfür yiyen muhabir Nejat İşler'e kafa attı

Nejat İşler'in kendisine soru soran muhabirle tartıştığı görüntüler sosyal medya gündemine oturdu. Tartışmanın ilerlemesiyle sinirlenen Nejat İşler magazin muhabirini küfretti. Küfrü duyan muhabir Nejat İşler'e kafa attı. O anlar kameralara yansıdı

Geçtiğimiz akşam saatlerinde alkollü vaziyette bir magazin muhabiri ile karşılaşan ünlü oyuncu Nejat İşler, muhabiri tersledi.

Magazin muhabirinin soruları karşısında sinirlenen İşler, önce sözlü olarak tartışmaya girdi. "Kavga edeceksek edelim" diyerek muhabirin üstüne yürüyen İşler, bağırmaya başladı. İşler en sonunda muhabire ağza alınmayacak hakaretler ve küfür etmeye başladı.

Küfürden sonra kendisine hakim olamayan muhabir Nejat İşler'e kafa attı.

