GÜNCEL

Ersoy Dede'den Nejat İşler'e kafa atan muhabire olay sözler

Nejat İşler gün gecenin en çok konuşulan ismi oldu. Ünlü oyuncuya kafa atan muhabir hakkında gazeteci Ersoy Dede iddialı bir tepki gösterdi. Yaptığı taciz demişti ama videonun devamını izleyince yüklendikçe yüklendi.

Gazeteci Ersoy Dede dün gece muhabir ile Nejat İşler'in yaşadığı polemik hakkında eleştiride bulundu. Nejat İşler'in sonuna kadar haklı olduğunu savunan Dede şu sözleri kullandı:

Ben bu röportaj ısrarının ‘taciz’ olduğunu sabah yazmıştım.. az önce görüntünün devamını izledim.. Muhabir mikrofonları bırakıp Nejat İşler’e kafa atmış… Yuh artık… Siz nerede öğrendiniz gazeteciliği birader?

