Şahinbey Belediye Başkanı çileden çıktı! Tuzdaki böceğe çörek otu dedi, tenekelerde fare pisliği...

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde son kullanma tarihi geçen ürün kullanan bir iş yeri kapatıldı. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun öncülüğünde yapılan denetimlerde, görüntüler şoke etti. İşletmecinin böceklere çörek otu demesi de dikkatlerden kaçmadı.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların sağlıklı ve güvenli ortamlarda hizmet alabilmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun öncülüğünde yapılan denetimlerde, bir işletmede tarihi geçmiş gıda ürünlerinin kullanıldığı tespit edildi.

Ekipler, halk sağlığını tehdit eden bu durum üzerine iş yerine kapatma cezası uyguladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tahmazoğlu, halk sağlığıyla oynanmasına asla müsaade edilmeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bir pastaneye gerçekleştirdiğimiz denetimde, ne yazık ki insan sağlığını hiçe sayan manzaralarla karşılaştık. Hijyen kurallarının yok sayıldığı, sağlığı tehdit eden yiyeceklerin hazırlandığı bu iş yeri için derhal gerekli işlemleri başlattık, faaliyetini tamamen durdurarak kapattık."

