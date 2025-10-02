Ahmet Minguzzi davasında tansiyon yükseldi! Yasemin Minguzzi ayağa kalktı, sanıklar üzerine yürüdü

Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucunda öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin davasında gerginlik yaşandı. Çapraz sorgu sırasında sanıklar, anne Yasemin Minguzzi'nin üzerine yürüdü. Mahkeme heyeti gerginlik üzerine duruşmaya ara verdi.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin Kadıköy’deki Tarihi Salı Pazarı'nda bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin duruşmada 4 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Kartal’daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’nda görülen duruşmada sanık avukatlarının mahkeme heyetine müvekkilleri için kaynaştırma raporu sunması, duruşma salonunda büyük bir tansiyon yükselmesine neden oldu.

SANIKLAR ANNENİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Duruşmadan detayları aktaran gazeteci Emrullah Erdinç, 4 sanığın çapraz sorgusu sırasında anne Yasemin Minguzzi'nin ayağa kalkarak sanıklara doğru hamle yaptığını, bunun üzerine sanıkların da Yasemin Minguzzi’nin üzerine yürüdüğünü belirtti.



AİLE ÜYELERİ FENALAŞTI, DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Yaşanan gerginliğin ardından bazı aile üyeleri fenalaşırken, mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi. Anne Yasemin Minguzzi ise duruşma salonunu terk etmek zorunda kaldı.