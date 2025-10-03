İHH, Sumud ve Özgürlük filolarına destek için İstanbul'da oturma eylemi başlattı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Küresel Sumud Filosu ve Özgürlük Filosu Koalisyonu'na destek amacıyla "Nöbetteyiz" adıyla oturma eylemi başlattı.

İHH öncülüğünde düzenlenen eylem için kabalık bir grup, Eminönü Meydanı'nda toplandı.

Oturma eylemi öncesinde basın açıklaması yapan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Sumud'dan sonra Özgürlük Filosu'nun 11 gemiyle yola çıktığını, gemilerde her dinden, her görüşten insanın olduğunu belirtti.

İsrail'in, saldırılarıyla, bütün milletleri, anlayışları "iyilik" başlığı altında buluşturduğunu, kendisinin de yalnızlaştığını ifade eden Yıldırım, bunun Birleşmiş Milletlerde de görüldüğünü dile getirdi.

Yıldırım, Gazzelilerin ve kendilerinin direniş konusunda kararlı olduğunu vurgulayarak, "Bu gemilerde 25 ülkeden katılımcı var. Bu gemilerde doktorlar, aktivistler var. Bunlar yıllardır bu mücadeleyi verenler. 2007'den beri 17. kez bu hareket gerçekleşiyor. İlk 4'ünde abluka delindi." dedi.

Özgürlük Filosu Koalisyonu Sözcüsü Ann Wright ise İtalya'dan 90 kişilik bir filoyu Gazze'ye uğurlayarak bu eyleme geldiğini söyledi.

Filoya katılanlar arasında Türkiye'den ve farklı milletlerden birçok kişinin olduğunu aktaran Wright, dünya milletlerinin, İsrail'in Batı Şeria ve Filistin'deki Müslümanlar ile Filistinlilere yaptıkları için çok öfkeli olduğunu dile getirdi.

Açıklamaların ardından katılımcılar oturma eylemi başlattı. Gruptakiler, hazırladıkları pankartla Filistin'e desteklerini yansıtırken, meydana kurulan "Filistin'e not bırak" yazılı duvara da katılımcılar notlarını yazdı.

Oturma eylemi, aralıksız devam edecek.