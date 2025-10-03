CHP İstanbul İl Kongresi'nde süren kriz! Barış Yarkadaş'tan dikkat çeken benzetme

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları talebi ile kongre ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin açılan davada mahkeme, il yönetiminin tedbiren uzaklaştırılması kararına yönelik itiraza ilişkin istinaf sürecinin beklenmesine hükmetti. Duruşma, 21 Kasım'a ertelenirken gazeteci Barış Yarkadaş dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP İstanbul İl Kongresi'nde süren krizi “Maça çıkması yasaklı oyuncuyu ve hakemi sahaya sürmek” benzetmesiyle özetledi.

Yarkadaş’a göre, Özgür Çelik ve yönetim kurulu üyeleri, tedbir konulan delegeleri de kapsayan bir ortamda yeniden seçim yaparak hukuka aykırı davranmış oldu. Mahkeme, tedbirli delegelerin oy kullanamayacağını ve görevden uzaklaştırılan kişilerin yeniden aday olamayacağını net şekilde vurguladı.

Yarkadaş, durumu “Maça çıkması yasaklı oyuncuyu ve hakemi sahaya sürmek” benzetmesiyle özetledi. Ayrıca, bazı delegelere menfaat karşılığı oy kullandırıldığı, bazı delegelerin ve yakınlarının CHP’li belediyelerde işten çıkarılma veya işe alınma baskısı yaşadığı iddialarına dikkat çekti. Sonuç olarak, seçimin adil, şeffaf ve düzgün bir ortamda gerçekleşmediğini vurguladı.