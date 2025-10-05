Konya'da kırmızı ışıkta feci ölüm 2 kişinin öldüğü kaza kamerada

Konya’nın Meram ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

İ.A. (42) yönetimindeki 42 AIT 900 plakalı otomobil, Antalya Çevre Yolu'ndaki kavşakta, kırmızı ışıkta bekleyen M.K. (40) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen araca arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, M.K'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ağır yaralanan İ.A. kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan M.K.'nın kimya öğretmeni olduğu öğrenildi.

Kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.