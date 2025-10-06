BIST 10.735
Cem Küçük: Serdar Öktem 1 ay önce koruma talep etmiş

Şişli’de trafikte beklerken silahlı saldırıya uğrayan avukat Serdar Öktem, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öktem’in saldırıdan bir ay önce koruma talebinde bulunduğu öğrenildi.

Şişli’de trafikte beklerken silahlı saldırıya uğrayan avukat Serdar Öktem, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırı, Büyükdere Caddesi’nde yoğun trafikte gerçekleşti. 

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Öktem cinayetine ilişkin altı şüphelinin yakalandığı bildirildi.

KORUMA ALMAK İÇİN BAŞVURMUŞ

Cem Küçük Cem Küçük, Serdar Öktem'in 1 ay önce koruma için başvurduğunu söyledi.

