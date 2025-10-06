BIST 10.859
DOLAR 41,69
EURO 48,92
ALTIN 5.278,68
GÜNCEL

Manisa'da eski eşin gözü döndü kucaktaki bebeğe aldırmadı markette ikisini de bıçakladı

Manisa'da Hüseyin Ö, akaryakıt istasyonunda eski eşi Fatma K. ve yanında bulunan Mehmet Ceyhun T. ile karşılaşınca dehşet saçtı. Kucağındaki bebeğe aldırmadan eski eşini ve yanındaki şahsı defalarca kez bıçakladı.

İzmir-Ankara kara yolunda 45 L 2104 plakalı kamyonuyla seyreden H.Ö, bir akaryakıt istasyonunda lastik şişirmek için duran 45 ACL 630 plakalı otomobilde eski eşi F.K'nin (34) bulunduğunu fark ederek durdu.

H.Ö, otomobilin sürücüsü M.C.T'ye (44) bıçakla saldırdı. Ardından kucağında bebeğiyle markete kaçmaya çalışan eski eşi Fatma K.'nin peşinden içeri giren saldırgan, kadını kucağındaki bebeğe aldırmadan defalarca bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan yaralılardan F.K, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından kamyonuyla kaçan şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan olay, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, H.Ö'nün elindeki bıçakla markete girdiği, F.K'nin kaçmaya çalıştığı ve çevredeki vatandaşların panik içinde uzaklaştığı anlar yer aldı.

Vatandaşlar ile market çalışanlarının saldırgana ürün fırlattığı, bunun üzerine saldırganın kadını bırakıp kendisine müdahale edenlerin peşine düştüğü görüldü.

