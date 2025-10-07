BIST 10.735
BİLİM - TEKNOLOJİ

GÖKSUR IIR füzesinden hedefe tam isabet

ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKSUR IIR Kızılötesi Arayıcı Başlıklı Füze, GÖKSUR 100-N Dikey Atım Sistemi'nden fırlatılarak denize yakın, alçak irtifadan uçan hedefi tam isabetle vurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, milli hava savunma mimarisinin yeni yeteneklerle geliştiğini belirterek, GÖKSUR 100-N Dikey Atım Sistemi'nden fırlatılan GÖKSUR IIR Kızılötesi Arayıcı Başlıklı Füze ile denize yakın, alçak irtifadan uçan hedefin tam isabetle vurulduğunu ifade etti.

Bu sayede deniz platformlarına oyun değiştiren hava savunma yeteneği kazandırdıklarını aktaran Görgün, şunları kaydetti:

"Bu önemli başarıya imza atan ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE ekiplerimiz başta olmak üzere, emeği geçen tüm paydaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Mavi Vatan'a güven sunan yeni teknolojilerimizi daha ileriye taşımak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."


GÖKSUR IIR füzesinin ilk atışı, şubat ayında GÖKSUR 100-N Dikey Atım Sistemi ile TCG Beykoz gemisinden başarıyla yapılmıştı.

