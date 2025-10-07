BIST 10.814
DOLAR 41,69
EURO 48,66
ALTIN 5.338,03
GÜNCEL

Özgür Özel’in slogan atan partiliye tepkisi gündem oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in grup toplantısında, konuşma sırasında salondan slogan atan bir partiliye yönelik uyarısı sosyal medyada gündem oldu. Özel, partiliye “Bağırılacak zaman bağırmıyorsun, ben konuşunca bağırmaya başlıyorsun” diyerek tepki gösterirken, “Şu başarısız bıyıklı slogancıyı alkışlayalım” sözleriyle dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in grup toplantısında yaşanan bir diyalog sosyal medyada gündem oldu.

Konuşması sırasında salondan slogan atan bir partiliye dönen Özel, “Bağırılacak zaman bağırmıyorsun, ben konuşunca bağırmaya başlıyorsun” diyerek uyarıda bulundu.

"BAŞARISIZ BIYIKLI SLOGANCI"

Ardından “Sen bir iki mitinge gel, ben sana slogana nerede girilir nerede çıkılır göstereceğim” ifadelerini kullanan Özel, “Şu başarısız bıyıklı slogancıyı alkışlayalım” sözleriyle dikkat çekti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İtalya’dan Baykar’a üst düzey ziyaret
İtalya’dan Baykar’a üst düzey ziyaret
Meclis'te ilk kez Kürtçe olarak 'Yaşasın Başkan Apo' sloganları atıldı
Meclis'te ilk kez Kürtçe olarak 'Yaşasın Başkan Apo' sloganları atıldı
Diyarbakır'da can pazarı! Zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralı
Diyarbakır'da can pazarı! Zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralı
Köy yaşantısına teknolojik dokunuş: Evler 360 derece dönüyor
Köy yaşantısına teknolojik dokunuş: Evler 360 derece dönüyor
GÖKSUR IIR füzesinden hedefe tam isabet
GÖKSUR IIR füzesinden hedefe tam isabet
Cem Küçük: Serdar Öktem 1 ay önce koruma talep etmiş
Cem Küçük: Serdar Öktem 1 ay önce koruma talep etmiş
Şoke eden kiralık ev ilanı: Emekliler aramasın...
Şoke eden kiralık ev ilanı: Emekliler aramasın...
Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz çileden çıktı: Senin gibiler sakız bile satmamalı
Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz çileden çıktı: Senin gibiler sakız bile satmamalı
Manisa'da eski eşin gözü döndü kucaktaki bebeğe aldırmadı markette ikisini de bıçakladı
Manisa'da eski eşin gözü döndü kucaktaki bebeğe aldırmadı markette ikisini de bıçakladı
Etekli kadını darp etmişti! İfadesi ortaya çıktı
Etekli kadını darp etmişti! İfadesi ortaya çıktı
Konya'da kırmızı ışıkta feci ölüm 2 kişinin öldüğü kaza kamerada
Konya'da kırmızı ışıkta feci ölüm 2 kişinin öldüğü kaza kamerada
Kulak ağrısı deyip geçmeyin! Orta kulak iltihabı çocuklarda geçici işitme kaybına neden olabilir
Kulak ağrısı deyip geçmeyin! Orta kulak iltihabı çocuklarda geçici işitme kaybına neden olabilir