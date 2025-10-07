Özgür Özel’in slogan atan partiliye tepkisi gündem oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in grup toplantısında, konuşma sırasında salondan slogan atan bir partiliye yönelik uyarısı sosyal medyada gündem oldu. Özel, partiliye “Bağırılacak zaman bağırmıyorsun, ben konuşunca bağırmaya başlıyorsun” diyerek tepki gösterirken, “Şu başarısız bıyıklı slogancıyı alkışlayalım” sözleriyle dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in grup toplantısında yaşanan bir diyalog sosyal medyada gündem oldu.

Konuşması sırasında salondan slogan atan bir partiliye dönen Özel, “Bağırılacak zaman bağırmıyorsun, ben konuşunca bağırmaya başlıyorsun” diyerek uyarıda bulundu.

"BAŞARISIZ BIYIKLI SLOGANCI"

Ardından “Sen bir iki mitinge gel, ben sana slogana nerede girilir nerede çıkılır göstereceğim” ifadelerini kullanan Özel, “Şu başarısız bıyıklı slogancıyı alkışlayalım” sözleriyle dikkat çekti.