Erdoğan ile fotoğraf olayı! Ali Babacan fena patladı size mi soracağız?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Meclis’teki resepsiyon fotoğrafı hakkındaki paylaşımlara tepki göstererek, "Nereye gideceğimizi, kimi selamlayacağımızı size mi soracağız?" dedi.

Ali Babacan, TBMM açılış resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karede yer almasına yönelik CHP'ye yakın isimlerden gelen eleştirilere Meclis grup toplantısında çok sert yanıt verdi. Ali Babacan, şunları söyledi:

-"Bizim hareket tarzımızı siz mi belirleyeceksiniz? Nereye gideceğimizi, kimi selamlayacağımızı size mi soracağız kardeşim?"

-“ Tek bir kare fotoğrafı, siyaseti iki kutuptan birisine zorlamak için kullanıyorlar. Arkadaki oyunu iyi görelim. Siyaset zeminin yok edip çok sesliliğin, çoğulculuğun önünü kapatmak istiyorlar. Biz bu modelin kavga ve çatışma üreteceğini, ülkeyi büyük kırılmalara sürükleyeceğini söylüyoruz. Ülkemiz iktidar bloğu ile ana muhalefet partisi arasındaki kayıkçı kavgasına mecbur değildir. İşte biz tam da bu sebeple ülkesini seven herkes için yeni yol inşa etmenin sadece bir alternatif değil bir zorunluluk olduğuna inandık. Bu yol sağ veya sol siyasetin kalıplarına sıkışıp kalmadan farklı görüş ve düşüncelerin sentezinden oluşan makulun yoludur. Bu yol kürsüde de meydanda da tenhada da aynı sözü konuşanların yoludur. Çaresizlik yok, umutsuzluk yok çünkü yeni bir yol var.