MAGAZİN

Ünlüler 2 otobüse doldurulup uyuşturucu testine götürüldü işte o video

İSTANBUL'da birçok ünlü isim ve bazı sosyal medya fenomenleri hakkında uyuşturucu kullandıkları şüphesiyle işlem başlatıldı. Jandarmada işlemleri tamamlanan ünlü isimler, test için iki otobüsle Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Teste götürülen ünlüler İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu, Dilan Polat, Engin Polat...

Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatıldı.  İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, ünlü isimlere uyuşturucu kullanmak şüphesiyle kontrol işlemi yapılacağı belirtildi.  İfade işlemleri tamamlanan 12 ünlü isim, kan örnekleri alınmak üzere Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

OTOBÜSLE GÖTÜRÜLDÜLER
Ünlüler, iki otobüsle Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, otobüsteki halleri medyaya yansıdı. Haklarında herhangi bir gözaltı kararı bulunmayan ünlü isimlerin işlemlerinin ardından serbest bırakılacağı belirtildi.

KAN TESTİNDEKİ ÜNLÜLER KİMLER?
Anadolu Ajansı'nın verdiği bilgiye göre, soruşturma kapsamında ifadesi ve kan örnekleri alınacak isimler şöyle: 

İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu, Dilan Polat, Engin Polat

