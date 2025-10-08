MYK toplantısı sona erdi! AK Parti’den terörsüz Türkiye vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısının ardından Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, “Terörsüz Türkiye” hedefinin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, PKK’nın tamamen feshedilmesi ve silahların bırakılmasının öncelikli hedef olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti MYK toplantısı sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle; "Cumhurbaşkanımız Terörsüz Türkiye konusunda hedeflerimize ulaşabilmek için gösterilen hassasiyetin azami düzeyde tutulması gerektiğini hem Terörsüz Türkiye hem terörsüz bölge konusundaki yüksek hassasiyetin arkadaşlarımızın hepsi tarafından korunması gerektiğini, Terörsüz Türkiye hedefi ile ilgili olarak bütün birimlerimizin kendi görev alanlarına düşen çalışmaları eksiksiz bir şekilde performansını daha da arttırarak yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

REFORM GÜNDEMİ

Bugün Cumhurbaşkanımızın milletvekillerimizle buluşma toplantısında ifade ettiği reform gündemi, biliyorsunuz büyük kongremizde Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bir çerçeve vardı. Onunla ilgili olarak partimiz çalışmalarını tamamladı. Elimizde çeşitli alanların iyileştirilmesiyle ilgili, Türkiye yüzyılı hedeflerine ulaşmakla ilgili olarak engel olan yerlerin, tıkanıklık olan yerlerin aşılması, reform edilmesi, güncellenmesiyle ilgili son derece iyi çalışılmış bir siyasi paket var.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN ANAYASA MESAJI NET"

Önümüzdeki dönemde bunun ilk adımlarını gündeme getirmeye, siyasi gündemimize almaya başlayacağız. Tabi Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa konusunda verdiği mesaj da nettir. Bu hepimizin, bütün siyaset insanlarının, bütün devlet adamlarının, devlet insanlarının gelecek nesillere olan bir borcudur. O sebeple bunun da hassasiyetle yerine getirilmesi konusunda partimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bu konuda da biliyorsunuz bir heyetimiz var. Bu heyetimiz düzenli toplantılar yaparak yeni anayasa konusundaki politik tutum bölgemizi tamamlama aşamasına geldi.

"NETANYAHU SOYKIRIM YAAPIYOR"

Dün tabi insanlık tarihinin bugün en önemli katliamlarından birine imza atan Netanyahu şebekesinin ve bu soykırımı insanlık tarihinin en acı faturası olarak insanlığın önüne getiren bu katliam şebekesinin bu eylemlere başladığı 7 Ekim'in yıl dönümü. Burada bir kere daha ayın 5'inde İnsanlık İttifakı'nın parçası olarak İstanbul'da ve çeşitli illerde sokaklara çıkan ve İnsanlık İttifakı adına bu soykırıma karşı duran bütün vatandaşlarımızı, bütün sivil toplum örgütlerini bir kere daha tebrik ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz.

"İSRAİL'İN ZORBALIK DIŞINDA BİR İŞ BİLMEDİĞİ BİR KERE DAHA GÖRÜLDÜ"

Sumud Filosu ile ilgili olarak vatandaşlarımız İsrail tarafından hukuksuz bir şekilde alıkonuldu. Ülkemize getirildiler. Burada karşı karşıya kalınan müdahale suçtur. Bunların her alanda zorbalık dışında bir iş bilmediği bir kere daha görüldü.

"İNSANLIK DIŞI KARAKTERLERİNİ GÖSTERDİLER"

Gazze'nin mesajını tüm dünyaya duyurarak tüm dünyaya ulaştıran bir eylem yapmışlardır. Bu işledikleri suçların hepsinin hesabı sonunda sorulacak. Tutukladıkları, alıkoydukları aktivistleri, kötü koşullara mahkum ederek bir kere daha insanlık dışı karakterlerini göstermiş oldular."

"İSRAİL'İN YANINDA DURMAK UTANÇTIR"

Tabi bu Birleşmiş Milletler toplantısında da görüldüğü üzere artık İsrail'in yanında durmak, İsrail ile ilgili bir cümle sarf etmek gibi bir yaklaşım, kim yaparsa onun için bir utanç vesilesidir. Birileri, bazı ülkeler dün 7 Ekim'in yıl dönümünde İsrail ile dayanışma adı altında İsrail bayrağı dalgalandırarak veya İsrail'e destek mesajları açıklayarak maalesef tarihten hiç ders almayan, tarihe ve insanlığa dair hassasiyetler konusunda ne kadar zayıf olduklarını gösteren bir yaklaşım saygıladılar. Bunların hepsi aslında soykırılım sürecine destek veren imzalar olarak tarihe düşürmüş notlardır. Ama bunun karşısında Cumhurbaşkanımızın aylardır, yıllardır yaptığı çağrıyla mutabık bir şekilde Filistin Devleti'ni tanıyan, Filistin Devleti'nin bağımsız, hür, başkenti Doğu Kudüs toprak bütünlüğüne sahip bir şekilde var olması gerektiğini ifade eden devletlerin sayısının atması da büyük bir sevinç kaynağıdır. Bu giderek artan bir noktaya gelmiştir. Bunun daha da ileri noktalara taşınacağını değerlendiriyoruz.

GAZZE'DE BARIŞ MÜZAKERELERİ

Bugün Mısır'da bir toplantı var biliyorsunuz. Burada Başkan Trump'ın planı çerçevesinde ateşkesin sağlanması, daha sonra da kalıcı barışa geçilmesiyle ilgili sürecin yol haritası üzerine çalışılıyor. Türkiye'de o toplantıda. Burada bu plan ortaya çıktığı andan itibaren Hamas'ın barış odaklı ve diplomasi boyutu son derece güçlü ve incelikli cevabının takdire şayan olduğunu ifade etmek isteriz. Başkan Trump'ın ateşkesin sağlanması ve barışın sağlanması ile ilgili başlattığı girişim çerçevesinde Hamas barıştan yana olduğunu, ateşkesten yana olduğunu, diplomasiden yana olduğunu hem bu soykırım katliamının bitmesi gerektiğini hem de bu çatışmaların bitmesi gerektiğini ifade eden gayet iyi kademelendirilmiş, iyi enerjisi iyi kurgulanmış, işçiliği üzerinde iyi çalışılmış bir cevap yayınları.

Şimdi bunun hayata geçmesi için fırsat verilmesi gerekiyor. Ama Hamas'ın evet cevabından hemen sonra, İsrail'in Gazze'ye en yoğun bombardımanları gerçekleştirerek daha çok sayıda çocuk ve kadını öldürmesi aslında Netanyahu'nun barışa ve ateşkese düşman bir tutum içerisinde olduğunu bir kere daha gösterdi. Netanyahu kendi kişisel kaderini daha çok katliam yapmaya bağlamış bir figür olarak hareket ediyor. Maalesef bu çerçevede uluslararası siyasetteki her barış gelişimini sabote etme konusunda da çeşitli fırsatlar üretmeye, kendince katliamcı fırsatlar üretmeye kalkıyor. Buna da hiçbir şekilde uluslararası toplumun müsaade etmemesi gerekir.

ULUSLARARASI TOPLUM İSRAİL İZOLE ETTİ

Ateşkesin sağlanmasından Filistin Devleti'nin kurulmasına ve tanınmasına dönük çabalara kadar Cumhurbaşkanımız tarafından ortaya koyulan entegre yaklaşım, tutarlı plan görüldüğü gibi birçok devlet tarafından benimseyen bir yaklaşım haline gelmiştir. Bugün herkes bir kere daha görüyor ki aslında bu meselenin nihai çözümü Filistin Devleti'nin hür ve bağımsız olarak Başkenti Doğu Kudüs 1967 sınırlarında toprak bütünlüğüne sahip bir devlet olarak orada var olmasıdır. Bu çerçevede ortaya çıkan tablo karşısında uluslararası toplumun İsrail'i izole etmek ve barışa zorlayıcı mekanizmaları harekete geçirmek dışında bir seçeneği kalmamıştır. Yine bu barış planı üzerinde, bu ateşkes planı üzerinde konuşulurken İsrail tarafından dile getirilen Filistinlilerin Gazze'de, Batı Şeria'daki statülerle ilgili yaklaşımların son derece sinsi ve insanlık adına tehlikeli bir takım altyazılar içerdiğini görüyoruz.

Bir kere şunun herkes tarafından bilinmesi gerekir ki ateşkesin ve barışın kalıcı olması için herhangi bir şekilde Filistinlilerin kendi vatanlarından sürgün edilmesi gibi bir seçenek söz konusu olamaz. Bu en önemli konulardan bir tanesidir. Bunun kadar önemli bir konu da Filistinlilerin Filistinliler tarafından yönetilmesidir. Filistin'in ve Filistinlilerin Filistinliler tarafından yönetilmesi dışındaki seçeneklerin her biri aslında Netanyahu'nun katliamcı politikasına hizmet etmekten başka herhangi bir işe yaramayacak. O sebeple Gazzeliler başta olmak üzere bütün Filistinliler kendi vatanlarında yaşamalılar.

"SÜRGÜN MUAMELESİ KABUL EDİLEMEZ"

Hiçbir sürgün muamelesiyle karşı karşıya kalmaları kabul edilemez. Filistin ve Filistinliler sadece Filistinliler tarafından yönetilebilir. Bunun dışındaki dayatmaların hiçbir geçerliği ve kalıcılığı olmayacaktır. Bu süreci yakından takip ediyoruz arkadaşlar. İnşallah ilerleyen saatlerde bugün bu konuda iyi bir takım gelişmeler duymayı bekliyoruz. Şu ana kadar nihai aşamaya gelinmese de müzakerelerle ilgili olarak kat edilen bir mesafe var. Ama bu işin tamamı demek değil. Mısır'daki müzakerelerin belli bir aşamaya geldiğini değerlendiriyoruz. Ama bu meselenin tamamı değil. Belli bir noktaya geldiğinde ilerleyen saatlerde açıklama yapılması ve bu ateşkese hızlıca ulaşılması Gazze'ye bütün yardımların engelsiz bir şekilde ilk adımda önünü açacaktır. Bu da bu soykırım şebekesinin katliamlarına dur demek açısından bir pencere oluşturacaktır. Tabii etrafımızdaki gelişmeleri hangi ülkelerin hangi faaliyetlerle etrafımızdaki ülkelerdeki etnik unsurları, mezhep unsurlarını kışkırtmaya çalıştığını etrafımızda yeni kaos alanları ve yeni kriz alanları oluşturmaya çalıştığını görüyoruz. Buradan bakıldığında terörsüz Türkiye ve bununla iç içe olan, bundan ayrı düşünülmeyecek olan terörsüz bölge hedefimizin aslında ne kadar kritik, stratejik, tarihi ve doğru bir adım olduğu daha net bir şekilde görülüyor. Etrafımızdaki her gelişme, aylardır gerçekleşen gelişmeler, görünen de görünmeyen gelişmeler Aslında terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecinin entegre olduğunu, olması gerektiğini, iç içe ve ayrılmaz olduğunu bizim önümüze bir kere daha getirmiştir.

"ODAĞIMIZ TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN FESHİ"

Tabi görünmeyen tarafında, yani ekranlara yansımayan tarafında, hangi devletlerin, hangi örtülü faaliyetler vasıtasıyla terörsüz bölge sürecini sabote etmeye çalıştığını, bu çerçevede de aslında terörsüz bölge sürecini sabote ederek, terörsüz Türkiye sürecini bir şekilde akamete uğratmaya çalıştığını net bir şekilde görüyoruz. Devletimizin kurumları teyakkuz halindedir, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları her türlü sabotaja, süreci akamete uğratmaya çalışan her türlü girişime karşı net talimatlarla kurumlarımızı görevlendirmiştir. Bu çerçevede de sürecin kendi ritmi içerisinde, kendi takvimi içerisinde hassasiyetle sürmesi gerektiğini belirtiyoruz. Tabi burada esas mevzumuz, odağımız terör örgütü PKK'nın feshi ve silahların tamamen ortadan kalkmasıdır. Yani terörün ortadan kalkmasıdır. Bunu da daha önce ifade ettik, bütün unsur, şube ve uzantılarıyla ve bütün boyutlarıyla bunun gerçekleşmesi gerekir. Suriye'deki SDG, diğer ülkelerdeki KCK yapılanmaları gibi. Bu esasında bölgemizdeki Kürt kardeşlerimizin oradaki diğer unsurlarla beraber, hep beraber kendi iradeleriyle oluşturacakları bir geleceğe adım atmaları açısından bütün ipoteklerin de kalkması manasına gelecektir. Yani mesele sadece Türkiye'den terör gündeminin çıkarılması, Türkiye'nin gündeminden ve geleceğinden terörün uzaklaştırılması ve gündemden çıkarılması değil. Aynı zamanda bölgedeki Kürtler, Türkmenler, Araplar, Sünniler, Aleviler, Musayirler, Şiiler, Dürziler saydığım ya da sayamadığım bütün etnik gruplar ve mezhep gruplarının kendi iradeleriyle bir gelecek oluşturması konusunda daha yüksek bir iradeye ve geniş bir manevra alanına sahip olmasını sağlayacaktır. Burada terörsüz Türkiye süreciyle terörsüz bölge sürecini ayrıştırmaya çalışanların esasında bunun ayrışmasının neticesinin tüm süreci akamete uğratmak olduğunu çok iyi değerlendirmeleri gerekir.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN BURADAKİ İRADESİ SON DERECE NETTİR"

Bunların hepsi iç içedir. Herhangi birinin bu birleşik kaplar teorisi gibidir. Bir tarafı olup da diğer tarafının olmaması diye bir şey söz konusu olamaz. Biz bölgeye dönük, bölge halklarına dönük, Türkiye dönük, Kürt' dönük, Arap'a dönük, Sunniye, Aleviye, Şiiye, Nusayriye, Dürziye, bütün bu gruplara dönük olarak kötü niyet besleyenlerin, kötü amaçlar peşinde koşanların, burada terör örgütlerinin devam etmesi için hangi gerekçeler, altlıklar üretmeye çalıştığını, hangi provokasyonları planlamaya çalıştıklarını da net bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla bütün bu süreci kendi güvenlik alanı içinde tutmak için de gayretimizi gösteriyoruz. Burada Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar, sürecin bütün koordinatlarını, bütün ilkelerini net bir şekilde ortaya koymaktadır. Cumhur İttifakı'nın buradaki iradesi son derece nettir. Ve biz bu çerçevede çalışmalarımızı, faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyon, Yüce Meclisi'nin iradesi adına PKK'nın fesih ve silahların bırakılması süreci için gerekli dayanakları oluşturan bir yaklaşım gösteriyor. O sebeple de silahların bırakılmasının kesintisiz bir süreç olarak devam etmesi gerekir. Fesih ifadesinin altının somut olarak da olması gerekir. Dolayısıyla burada kilit olarak hem siyasetin bakacağı alan hem güvenlik kurumlarının bakacağı alan silahların bırakılması sürecinin kesintisiz, net ve sahada teyit edilecek bir şekilde devam etmediğidir. Bu durum fiilen devam ettiği müddetçe silahların bırakılması ve fesih sürecinin fiilen hayata geçmesi bu durumda atılacak adımlar için bu hayata geçme gerçekleştikten sonra, bu teyit edildikten sonra Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla devlet iradesi tamdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bahçeli'nin ifadeleriyle Cumhur İttifakı'nın iradesi tamdır. Meclisteki komisyonun iradesi şimdiye kadar yapılan çalışmalar çerçevesinde tamdır. Dolayısıyla silahların bırakılması sürecinin ve tamamen bu meselenin gündemden çıkması sürecinin kesintisiz bir biçimde devam etmesi ve fiilen sonuçlanmış olması ve güvenlik kurumları tarafından da teyidinin gerçekleşmesi gerekir. Benim bugün sizinle paylaşacaklarım bunlar arkadaşlar.