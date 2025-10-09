Tuzla tersanelerinde gemi kazası: 1 işçi yaşamını yitirdi

Tuzla tersaneler bölgesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle geminin yan yatması sonucu bir işçi hayatını kaybetti, bazı işçiler ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.