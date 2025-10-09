BIST 10.728
Tuzla tersanelerinde gemi kazası: 1 işçi yaşamını yitirdi

Tuzla tersaneler bölgesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle geminin yan yatması sonucu bir işçi hayatını kaybetti, bazı işçiler ise yaralandı.

Tuzla tersaneler bölgesinde geminin yan yatması sonucu bir işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, tersaneler bölgesinde bir gemi henüz belirlenemeyen nedenle yan yattı.

Gemideki 1 işçi yaşamını yitirdi, bazı işçiler yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

