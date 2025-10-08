İletişim Başkanı Duran’dan ortak Türk Alfabesi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT Avaz'ın yeni yayın dönemi tanıtım programında, kanalın 300 milyondan fazla Türk dünyasına hitap ettiğini ve kardeşlik ile kültürel birliği yaymayı amaçladığını belirtti. Duran, Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi kararlarının Türk Dünyası 2040 Vizyonu için önemli bir adım olduğunu vurguladı ve Ortak Türk Alfabesi ile iletişim ve medya çalışmalarına yeni yollar açılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT Avaz'ın Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen yeni yayın dönemi tanıtım programına katıldı.

Buradaki konuşmasında TRT Avaz'ın 4,5 milyon kilometrekareyi aşan geniş bir coğrafyada Türk dünyasını oluşturan 300 milyondan fazla insana hitap ettiğine dikkati çeken Duran, kanalın genel anlamda da dünya geneline yayılmış Türklere ve Türklüğe muhabbeti olan bütün insanlara hitap ettiğini söyledi.

Duran, TRT Avaz'ın, Türkistan'dan Kafkasya'ya, Anadolu'dan dünyanın dört bir tarafına yayılan kardeşlik ikliminin renklerini, seslerini ve hayallerini ekranlara taşıdığını belirtti.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI 12. ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı, Azerbaycan'ın Gebele şehrindeki Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'ni anımsatan Duran, zirvede Türk Devletleri Teşkilatı Üye ve Gözlemci Devletleri'nin tamamının yer aldığını aktardı.

Zirvenin aile meclisinin tüm üyelerinin katılımıyla gerçekleşmesinin, Türk Dünyası'nın birlik ve beraberliği açısından dışarıdaki tüm taraflara yönelik önemli bir mesaj olduğunu vurgulayan Duran, "Teması, 'Bölgesel Barış ve Güvenlik' olan zirve, teşkilatın hızla genişleyen ve çeşitlenen faaliyet alanları, görünürlüğü ve itibarı açısından yeni bir aşamayı katetti. Bu çerçevede Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurumsal yapısı daha da tahkim oldu ve üye ülkeler arasındaki işbirliklerini daha fazla güçlendirme yönünde görüşmeler yapıldı." ifadelerini kullandı.

Duran, zirvede alınan kararların, Gebele Bildirisi'yle somutlaştırıldığını hatırlatarak, zirvede alınan kararların Türk Dünyası 2040 Vizyonu'nun gerçekleşmesi yönünde atılmış önemli bir adım olduğunu vurguladı.

"ORTAK TÜRK ALFABESİ, İLETİŞİM VE MEDYA ALANINDAKİ ÇALIŞMALARIMIZA DA YENİ YOLLAR AÇACAKTIR"

Kararların Türk halkları, gönül coğrafyası ve insanlık için hayır getirmesini dileyen Duran, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bildiğiniz üzere temeli 1992'de atılan ve 2021 yılında İstanbul Zirvesi ile nihai yapısına kavuşan Türk Devletleri Teşkilatı, kısa sürede Avrasya kıtasında yükselen stratejik bir güç odağı haline geldi. Bu birlikteliğin amacı Türk Devletleri arasında kapsamlı işbirliğini derinleştirmek, bölgesel ve küresel barış ile istikrara katkıda bulunmaktır. Türk Devletleri Teşkilatı, işte bu amaçlar yolunda çok önemli adımlar atmaktadır. Malum olduğu üzere küresel sistem her geçen gün yeni sınamalar ve tehditlerle bizim önümüzde. Böyle bir dönemde ortak dil, tarih ve kültürün taşıyıcısı olduğumuz Türk halklarıyla dayanışmaya daha fazla önem veriyoruz.

Dayanışmanın temeli ortak dildir ve elbette ortak dilin inşa ettiği özgün düşünce mimarisidir. Dün Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, 'Ortak Türk Alfabesi'yle ilk eserleri Türkiye olarak basacağımızı duyurması, bu anlamda kıymetli bir başlangıç olmuştur. Ortak Türk Alfabesi, iletişim ve medya alanındaki çalışmalarımıza da yeni yollar açacaktır."

"TRT AVAZ, ORTAK BİR HAFIZAYI KARDEŞLİK VE BİRLİK ÇAĞRISI HALİNE GETİRMİŞTİR"

Duran, İletişim Başkanlığı olarak Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri ve gözlemci üye ülkelerle medya, iletişim ve enformasyon alanlarında 6 anlaşmaya imza attıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"İşbirliklerimizi çok daha ileriye taşımak ve derinleştirmek için de kararlılıkla devam ediyoruz. Bu kararlılığın arkasında ne yatıyor? Türk dünyası sadece bir haritadan ibaret değildir. Türk dünyası, derin ve ulvi bir ideali temsil eden ortak dil, tarih, kültür ve gönül bağıyla birleşmiş bir medeniyet tasavvurudur. Bu ideal, geçmişin mirasını geleceğe taşıyarak Türk halklarının birlik, kardeşlik ve dayanışma içinde yükselmesini hedeflemektedir. Bu Türk dünyasının ortak hedefidir. Hepimizin geleceği için vardır. TRT Avaz, bu yüce idealin sesi, kültürel köprüsü ve ortak bir hafızayı Türk dünyasının kalbinden yükselen bir kardeşlik ve birlik çağrısı haline getirmiştir."

Ziya Gökalp'in, "Bir medeniyet ancak milli bir harsa aşılanırsa, ahenktar bir vahdet halini alır" sözüne atıfta bulunan Duran, "İşte bugün, birlik olmanın taşıyıcı kolonlarından birisi eğer iletişimse biz bugün burada bu kararlılığın altını çiziyoruz. Yayınlar, yapımlar ve TRT Avaz'ın bize açtığı yeni dünya hayırlı olsun." dedi.

İletişim Başkanı Duran, iletişim cephesini güçlü tutmanın, küresel akımların tek tipleştirici yayınlarına karşı özü korumayı bir zorunluluk haline geldiğini belirterek, "Bakın burada öze dönmekten değil, özü korumaktan bahsediyorum. Bu çerçevede TRT Avaz, özümüzden, Türk medeniyetinin kadim mirasından, Türk kültürünün zengin birikiminden neşet eden içerikleriyle çok kıymetli bir görevi ifa ediyor. Türk dünyasının ortak dilini, tarihini, sanatını, geleneklerini, vizyonunu ve çalışmalarını ekrana taşımaktadır. Bu hep beraber güçlenmeye ve kültürümüzü gelecek nesillere aktarmaya hizmet etmektedir." diye konuştu.

"TRT AVAZ, TÜRK DÜNYASININ ORTAK VE GÜR SESİ OLDU"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cengiz Aytmatov'a atıfla ifade ettiği, "Coğrafyamızı mankurtlardan kurtarabildiğimiz ölçüde hep birlikte geleceğimize güvenle bakabileceğimize, hedeflerimize hızla yaklaşabileceğimize inanıyoruz." sözlerini anımsatan Duran, "Bunun yolu nereden geçer? Bunun yolu Yesevi'nin hikmetleri, Yunus'un gönül diliyle yoğrulmuş şiirleriyle buluşmaktan geçer. Bunun yolu Aytmatov'un derin insanlık değerleri, Nevai'nin bilgelik dolu dizeleriyle buluşmaktan geçer. Yine bu yol Gencevi'nin Hamse'sindeki öğretilerden, Abay'ın düşünce ve ahlak mirasıyla tanıştırmaktan geçer. 2009 yılından başlayan bir maceranın bugüne kadar çok önemli başarılara hizmet ettiğini gördük. Böylece TRT Avaz, Türk dünyasının ortak ve gür sesi oldu." dedi.

Duran, TRT Avaz'ı tüm Türk dünyasının ortak sesi haline getirme çağrısında bulunarak, "Bu çağrım elbette Gaspıralı İsmail Bey'in, 'dilde, fikirde, işte birlik' idealini tekrarlamaktır. Bugün yayın coğrafyasında her haneye ulaşma hedefiyle TRT Avaz, hem teknik altyapı hem de içeriğiyle eskisinden daha güçlüdür. 60'ın üzerinde yeni programıyla Türk dünyasının gözü ve kulağı olmaya devam edecektir." şeklinde konuştu.

TRT Avaz'ın, "Yeni Yüzyıl ve Türk Dünyası", "Karabağ", "Kıbrıs Mücahitleri", "Türk Dünyası Keşif Rotası", "Bir Millet Bin Tat" ve "İzler" adlı yapımlarla program çeşitliliğini ortaya koyduğunu belirten Duran, ayrıca çocuklar için hazırlanan ve Türk dünyasının dil birliğini konu edinen "TuranBot ve Kardeş Takımı" ile kahramanlık hikayelerini anlatan, "Dede Korkut'un İzinde" isimli animasyonlarının çok kıymetli olduğunu söyledi.

Duran, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı başta olmak üzere tüm TRT Avaz çalışanlarına başarılar diledi.