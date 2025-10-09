Ali Babacan CHP'ye patladı elini masaya vurdu: Beni daha fazla konuşturmasınlar

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, resepsiyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yan yana oturması nedeniyle CHP'den gelen eleştirilere sert yanıt verdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM adli yıl açılışında verilen resepsiyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelince CHP'lilerin hücumuna uğradı.

CHP'liler tarafından "oyu olmadığı halde CHP listesinden TBMM'ye girmekle" suçlanan Babacan, eleştirilere patladı.

Sakin üslubuyla bilinen Ali Babacan bu kez çok sinirliydi. Resepsiyon fotoğrafı sonrası CHP'den gelen ağır eleştiriler öfkelendirdi.

"23 tane milletvekili hakettiğimizi gösteren simülasyonları getirdiler"

Gazeteci Kenan Taş'a konuşan Babacan, "CHP'ye borçlunusuz diyenlere Erbakan gibi "hadi oradan" diyoruz. Alnımızın teriyle kazandık. Bütün anketler DEVA'nın bu kadar sayıda milletvekili haketmediğini söylese, CHP niye bunu bize teklif etsin. CHP hayır kurumu mu sebil çeşmesi mi? Bırakın 15 23 tane milletvekili hakettiğimizi gösteren simülasyonları getirdiler bize gösterdiler. Beni daha fazla konuşturmasınlar. Kimseye hakkımızı gaspettirmeyiz." dedi.