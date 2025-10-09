İsmail Saymaz: CHP’liler AK Parti’ye el öperek geçiyor

Gazeteci İsmail Saymaz, Ali Babacan’ın kurduğu DEVA Partisi’nden AK Parti’ye geçen kimse olmadığını belirterek, CHP’den AK Parti’ye geçen isimlere dikkat çekti.

Gazeteci İsmail Saymaz, katıldığı bir televizyon programında önemli değerlendirmelerde bulundu. İsmail Saymaz, “DEVA’dan AK Parti’ye kimse geçmedi, ama CHP’liler AK Parti’ye el öperek gidiyor” sözleriyle dikkat çekti.

Gazeteci İsmail Saymaz, katıldığı bir televizyon programında siyasi geçişlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Saymaz, Ali Babacan liderliğindeki DEVA Partisi’nden Adalet ve Kalkınma Partisi’ne geçiş olmadığını ifade etti. CHP’den AK Parti’ye geçen bazı isimlerin ise kamuoyunda gündem olduğunu söyledi.

CHP’liler AK Parti’ye el öperek geçiyor

Saymaz, açıklamasında “Ali Babacan’ın partisinden AK Parti’ye geçen yok. Kusura bakmayın ama CHP’liler AK Parti’ye el öperek geçiyor.” ifadelerini kullandı. Söz konusu açıklama, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.