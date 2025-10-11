BIST 10.720
DOLAR 41,83
EURO 48,62
ALTIN 5.404,54
GÜNCEL

Sakarya’da şehit olan jandarmalar memleketlerine uğurlandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde trafik kazasında şehit olan jandarma astsubay kıdemli çavuşlar Tacettin Gün ve Hakkı Eryılmaz için Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törende Vali İlhami Aktaş ve protokol üyeleri, şehitlerin ailelerine taziyelerini iletti. Cenazeler, Tacettin Gün için Bursa’ya, Hakkı Eryılmaz için ise Manisa’ya gönderildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde trafik kazasında şehit olan 2 jandarma personeli Kocaeli'den memleketlerine uğurlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, trafik kazasında şehit olan jandarma astsubay kıdemli çavuşlar Tacettin Gün (39) ve Hakkı Eryılmaz (28) için Cengiz Topel Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Vali İlhami Aktaş ve beraberindeki protokol üyeleri, şehitlerin ailelerine ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Ardından şehit Tacettin Gün'ün cenazesi tören mangası eşliğinde uçağa konularak baba ocağı Bursa'ya, Hakkı Eryılmaz'ın cenazesi ise Manisa'ya gönderildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
HÜRJET'ten büyük başarı! 300'üncü test uçuşu
HÜRJET'ten büyük başarı! 300'üncü test uçuşu
ABD'de askeri mühimmat tesisinde patlama
ABD'de askeri mühimmat tesisinde patlama
İstanbul'da korkunç olay! 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü 5 yaşındaki çocuğu öldürdü
İstanbul'da korkunç olay! 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü 5 yaşındaki çocuğu öldürdü
Ataşehir'de skandal el hareketi yapan İETT şoförü işten el çektirildi
Ataşehir'de skandal el hareketi yapan İETT şoförü işten el çektirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize’de afet bölgelerini inceledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize’de afet bölgelerini inceledi
Akıncı TİHA gökyüzüne Türk bayrağı çizdi
Akıncı TİHA gökyüzüne Türk bayrağı çizdi
Tuzla tersanelerinde gemi kazası: 1 işçi yaşamını yitirdi
Tuzla tersanelerinde gemi kazası: 1 işçi yaşamını yitirdi
Ali Babacan CHP'ye patladı elini masaya vurdu: Beni daha fazla konuşturmasınlar
Ali Babacan CHP'ye patladı elini masaya vurdu: Beni daha fazla konuşturmasınlar
İsmail Saymaz: CHP’liler AK Parti’ye el öperek geçiyor
İsmail Saymaz: CHP’liler AK Parti’ye el öperek geçiyor
Aksaray'da alkollü kadın rezilliği! 'Sıkacağım size benim babam savcı'
Aksaray'da alkollü kadın rezilliği! 'Sıkacağım size benim babam savcı'
ABD başkanı Trump'a toplantıyı erken sonlandıran not Rubio kulağına böyle fısıldadı
ABD başkanı Trump'a toplantıyı erken sonlandıran not Rubio kulağına böyle fısıldadı
Bayraktar KIZILELMA'dan ilk atışta tam isabet
Bayraktar KIZILELMA'dan ilk atışta tam isabet