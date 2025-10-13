Tromboz ve damar tıkanıklığı riski artıyor! Bu hastalıklar insan yaşamı için büyük tehdit

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, tromboz (kan pıhtılaşması) ve damar tıkanıklığına bağlı hastalıkların dünyada ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer aldığını söyledi.

Aynı zamanda TÜ Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Demir, AA muhabirine trombozun damar tıkanıklığına neden olan bir rahatsızlık olduğunu ifade etti.

PIHTILAŞMA TEHDİT EDİYOR

Kanın damar içinde pıhtı oluşturarak normal akışını engellemesine bağlı olarak pıhtılaşmanın yaşandığını belirten Demir, bu durumun damarları tıkayarak organlara yeterli oksijen gitmesini önlediğini dile getirdi.

Demir, kan pıhtılaşması ve damar tıkanıklığının dikkate alınması gereken ciddi bir rahatsızlık olduğunu vurguladı.

DAMAR TIKANIKLIKLARI ÖLDÜRÜYOR

Tromboz ve damar tıkanıklığının insan sağlığını tehdit ettiğini aktaran

Demir, şunları kaydetti:



"İnsanların birinci ölüm nedeni damar tıkanıkları. Yani trombotik hastalıkların oluşturduğu tablo. Kalp krizi, felç, akciğer ya da bacak damarlarının tıkanmasıyla ölümler oluyor. Yaşla beraber damar sertliği artıyor. Yaşın ilerlemesiyle kanın yapısal değişikliği ve kan hücrelerinin değişimiyle bir araya geldiğinde damar tıkanıklıkları daha kolay oluyor."

Demir, düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme tromboz riskinin azaltılabileceğini vurguladı.

Demir, tromboz hastalığına yönelik farkındalığın artırılması amacıyla 13 Ekim Dünya Tromboz Günü'nde etkinlikler yapıldığını vurguladı.