BIST 10.614
DOLAR 41,80
EURO 48,40
ALTIN 5.488,56
SAĞLIK

Tromboz ve damar tıkanıklığı riski artıyor! Bu hastalıklar insan yaşamı için büyük tehdit

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, tromboz (kan pıhtılaşması) ve damar tıkanıklığına bağlı hastalıkların dünyada ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer aldığını söyledi.

Aynı zamanda TÜ Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Demir, AA muhabirine trombozun damar tıkanıklığına neden olan bir rahatsızlık olduğunu ifade etti.

PIHTILAŞMA TEHDİT EDİYOR

Kanın damar içinde pıhtı oluşturarak normal akışını engellemesine bağlı olarak pıhtılaşmanın yaşandığını belirten Demir, bu durumun damarları tıkayarak organlara yeterli oksijen gitmesini önlediğini dile getirdi.

Demir, kan pıhtılaşması ve damar tıkanıklığının dikkate alınması gereken ciddi bir rahatsızlık olduğunu vurguladı.

DAMAR TIKANIKLIKLARI ÖLDÜRÜYOR

Tromboz ve damar tıkanıklığının insan sağlığını tehdit ettiğini aktaran

Demir, şunları kaydetti:

"İnsanların birinci ölüm nedeni damar tıkanıkları. Yani trombotik hastalıkların oluşturduğu tablo. Kalp krizi, felç, akciğer ya da bacak damarlarının tıkanmasıyla ölümler oluyor. Yaşla beraber damar sertliği artıyor. Yaşın ilerlemesiyle kanın yapısal değişikliği ve kan hücrelerinin değişimiyle bir araya geldiğinde damar tıkanıklıkları daha kolay oluyor."

Demir, düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme tromboz riskinin azaltılabileceğini vurguladı.

Demir, tromboz hastalığına yönelik farkındalığın artırılması amacıyla 13 Ekim Dünya Tromboz Günü'nde etkinlikler yapıldığını vurguladı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Güney Çin Denizi’nde Çin-Filipinler gerilimi
Güney Çin Denizi’nde Çin-Filipinler gerilimi
Altın efsanesi çöktü: BES fonları ikiye katladı
Altın efsanesi çöktü: BES fonları ikiye katladı
Yılmaz Özdil’den CHP yönetimine sert eleştiri: Herkes biliyor...
Yılmaz Özdil’den CHP yönetimine sert eleştiri: Herkes biliyor...
Ankara Kitap Fuarı’nda Hasan Doğan’a yoğun ilgi! Kuyruklar oluştu
Ankara Kitap Fuarı’nda Hasan Doğan’a yoğun ilgi! Kuyruklar oluştu
Sinan Burhan'dan çarpıcı kulis: Beş siyasi parti temsilcisi Abdullah Öcalan'la görüşecek
Sinan Burhan'dan çarpıcı kulis: Beş siyasi parti temsilcisi Abdullah Öcalan'la görüşecek
İstanbul'da yolu kapatan düğün konvoyundaki 10 araç sürücüsü yakalandı
İstanbul'da yolu kapatan düğün konvoyundaki 10 araç sürücüsü yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'ye önce ben gideceğim sonra siz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'ye önce ben gideceğim sonra siz
Sakarya'da şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı
Sakarya'da şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı
Sonbahar cilt yenilenmesi için en uygun zaman! Cildinizdeki yaz yorgunluğunu sonbaharda atın
Sonbahar cilt yenilenmesi için en uygun zaman! Cildinizdeki yaz yorgunluğunu sonbaharda atın
Bakan Yerlikaya, "uyuşturucu baronu" ile suç örgütü üyesinin BAE'de yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu
Bakan Yerlikaya, "uyuşturucu baronu" ile suç örgütü üyesinin BAE'de yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu
Sakarya’da şehit olan jandarmalar memleketlerine uğurlandı
Sakarya’da şehit olan jandarmalar memleketlerine uğurlandı
HÜRJET'ten büyük başarı! 300'üncü test uçuşu
HÜRJET'ten büyük başarı! 300'üncü test uçuşu