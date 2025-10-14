BIST 10.493
Hakan Tosun'u kim öldürdü? Hakan Tosun cinayetinin videosu şok etti

Türkiye'nin çevre ve kent hakları mücadelesinin tanınan isimlerinden biri olan gazeteci ve belgesel yapımcısı Hakan Tosun, İstanbul Esenyurt'ta uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Hakan Tosun'u öldürdüğü düşünülen 2 zanlı yakalanırken olay gecesinin görüntüleri de ortaya çıktı.

Hakan Tosun 11 Ekim gecesi bir ihbar üzerine hastaneye kaldırılıyor. Üzerinde kimliği yok. Bilinci kapalı. Hakan’ın darp edilme anını uzaktan gören bir kamera var. O görüntülere göre Hakan o gece sırtında sırt çantasıyla, sağ elinde ise ne olduğunu net anlaşılamayan bir cisimle yürüyor. Sonra bir köşe başında oturuyor.

KONUŞURKEN SALDIRIYA GEÇİYOR
Dinlenmek istiyor. O sırada A.M. İsimli fail geliyor yanına. İkisi arasında bir konuşma geçtiği görülüyor görüntülerde. A.M. bir anda Hakan’a saldırmaya başlıyor. Yüzüne doğru tekme atıyor. Sonra kalabalık oluşuyor. Fail uzaklaşıyor. Hakan kendini biraz toparlıyor. Tam kalkıp yoluna koyulacak. Bir motor geliyor. Motoru kullanan Y.Ö… Motordan inen ise Hakan’ın yüzüne tekme atan A.M.

EN SON ARAÇLA GELENLER SALDIRIYOR

A.M. yine vicdansızca saldırıyor vuruyor... Sonra bir araba geliyor. Duruyor ve kaldırımdan karşıya geçiyor. O da Hakan’a saldırıyor. Gözaltına alınan faillerin birbirlerini mahalleden tanıdıkları ortaya çıktı. 

