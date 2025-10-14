BIST 10.556
Bakırköy'de filleri aratmayan sahne kamerada polisten kaçan şüpheli vurularak yakalandı

Bakırköy'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu silahla vurularak yakalandı.

Bakırköy Sahil Yolu'nda denetim yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir araca "dur" ihtarında bulundu.

Araç sürücüsü, ihtara uymayarak polise bıçak gösterdikten sonra kaçmaya başladı.
Bunun üzerine polis ekipleri ile şüpheli arasında kovalamaca yaşandı.
Sahil yolu boyunca devam eden takip sırasında şüpheli, kullandığı araçla polis ekiplerinin araçlarına çarparak zarar verdi.

Kovalamacanın ardından polis, Kennedy Caddesi'ni trafiğe kapatarak önlem aldı ve şüphelinin aracının geçiş güzergahına kapan attı.
Aracıyla hala kaçmaya çalışan şüpheliye, polis ekipleri tarafından uyarı ateşi yapıldı.

Polis, buna rağmen kaçma girişimini sürdüren şüpheliyi hedef alarak ateş açtı.

Silahla vurulması sonucu yaralanan şüpheli, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kovalamaca nedeniyle kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.
Öte yandan, polisin yolu kapatarak şüpheliyi yakaladığı anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

