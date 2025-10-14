Güvenlik görevlisinin saniyelik hamlesi ile kurtuldu! Yürekleri ağza getiren anlar böyle kaydedildi
Kayseri'de tramvayın durağa yaklaştığı sırada karşı perona geçmeye çalışan kadın yolcu, güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde kazadan son anda kurtuldu.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin sosyal medya platformundan paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde, Cumhuriyet Meydanı İstasyonu'nda sarı çizgi kontrolü yapan güvenlik görevlisinin, tramvayın istasyona yaklaştığı esnada kulaklık takılı kadın yolcunun karşı perona geçmek istediğini fark ettiği görülüyor.
Görüntüde, güvenlik görevlisinin kolundan tuttuğu yolcuyu geri çekerek tramvayın çarpmasını engellediği yer alıyor.
Kayıtta, kurtarılan kadının güvenlik görevlisine elini sıkarak teşekkür etmesi de yer alıyor.