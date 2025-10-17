Kamyonla hafif ticari araç çarpıştı: 4 kişi öldü
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Osman Kurt'un kullandığı 05 KL 275 plakalı hafif ticari araç, Keltepe mevkisinde Nevzat K. idaresindeki 06 BZE 405 plakalı Karayolları'na ait temizlik kamyonu ile çarpıştı.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada hafif ticari araçta bulunan Şaban Geyik, Süleyman Kurt, Nihat Kurt ve Şahin Kurt olay yerinde hayatını kaybetti.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan araç sürücüleri ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.