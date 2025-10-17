BIST 10.087
DOLAR 41,95
EURO 49,11
ALTIN 5.849,26
GÜNCEL

İngiliz gazeteci ülkesini tiye aldı "o esnada Türkiye" deyip paylaştı

İngiliz gazeteci Mark Urban, Türkiye'nin savunma sanayii adımlarını yakalamakta zorlanan Kraliyet Donanması ile dalga geçti.

İngiliz gazeteci Mark Urban X hesbından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Mark Urban, Türkiye'nin savunma sanayii adımlarını yakalamakta zorlanan Kraliyet Donanması ile dalga geçti.

Urban yapmış olduğu paylaşımda "SİHA'ların kullanabileceği hibrit uçak gemisi filosunu hizmete almaya söz verdiler. Eminim harika slaytlar hazırlamışlardır. O esnada Türkiye..." ifadelerini kullandı. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ateşkese rağmen İsrail Lübnan’ı vurdu
Ateşkese rağmen İsrail Lübnan’ı vurdu
Türk hackerlardan havalimanı anonslarına müdahale: Özgür Filistin
Türk hackerlardan havalimanı anonslarına müdahale: Özgür Filistin
Korkmaz Karaca: Erdoğan ve Trump'sız barış olmaz
Korkmaz Karaca: Erdoğan ve Trump'sız barış olmaz
Yılmaz Özdil’den Sözcü TV’de sert sözler: Alınganlığından bıktım
Yılmaz Özdil’den Sözcü TV’de sert sözler: Alınganlığından bıktım
Sırrı Sakık'ın 'alçak' lafı olay oldu! Bu sözü Atatürk için mi dedi işte o video
Sırrı Sakık'ın 'alçak' lafı olay oldu! Bu sözü Atatürk için mi dedi işte o video
Muğla'da silahlı kavga: 2 kişi öldü
Muğla'da silahlı kavga: 2 kişi öldü
Can Holding soruşturmasında yurt dışına çıkış yasağı!
Can Holding soruşturmasında yurt dışına çıkış yasağı!
Trump ve Macron'un bilek güreşi gündem olmuştu İngiliz basını dudak okudu olay diyaloglar
Trump ve Macron'un bilek güreşi gündem olmuştu İngiliz basını dudak okudu olay diyaloglar
Gişelerde feci ölüm! Bariyere son sürat çarptı alev aldı kaza anı güvenlik kamerasında
Gişelerde feci ölüm! Bariyere son sürat çarptı alev aldı kaza anı güvenlik kamerasında
Yılmaz Özdil: Özgür Özel beni Sözcü'den kovdurmaya çalışıyor
Yılmaz Özdil: Özgür Özel beni Sözcü'den kovdurmaya çalışıyor
Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: ""Filistin'in dostuyuz, zalimlerin karşısındayız"
Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: ""Filistin'in dostuyuz, zalimlerin karşısındayız"
Drift atan sürücüye dudak uçuklatan ceza
Drift atan sürücüye dudak uçuklatan ceza