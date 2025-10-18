BIST 10.209
DOLAR 41,90
EURO 48,90
ALTIN 5.727,34
HABER /  GÜNCEL

DEM Parti’den Demirtaş ve Yüksekdağ’a ziyaret

DEM Parti’den Demirtaş ve Yüksekdağ’a ziyaret

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı cezaevlerinde ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında Eş Genel Başkanlar, 19 Ekim Pazar günü saat 10.00’da Edirne Cezaevi’nde Demirtaş ile görüşecek ve ardından saat 12.00’de cezaevi önünde bir basın açıklaması yapacak.

Abone ol

DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan, tutuklu siyasetçilere destek amacıyla yarın (19 Ekim Pazar) bir dizi cezaevi ziyareti gerçekleştirecek.

Ziyaret kapsamında saat 10.00’da Edirne Cezaevi’nde Selahattin Demirtaş ile görüşülecek. Ardından Eş Genel Başkanlar, saat 12.00’de cezaevi önünde bir basın açıklaması yapacak. Günün ikinci ziyareti ise saat 14.30’da Kandıra Cezaevi’nde Figen Yüksekdağ’a olacak.

DEM
ÖNCEKİ HABERLER
YÖK'ten vakıf üniversitelerine neşter! Ücretler belirli olacak
YÖK'ten vakıf üniversitelerine neşter! Ücretler belirli olacak
Fatih Ürek'in sağlığı hakkında kritik açıklama! Beyin sapında hasar iddiası
Fatih Ürek'in sağlığı hakkında kritik açıklama! Beyin sapında hasar iddiası
Maç hakeme isabet eden madde nedeniyle tatil edildi
Maç hakeme isabet eden madde nedeniyle tatil edildi
Araç satışlarında yeni dönem! Harç bedeli ödeyecekler...
Araç satışlarında yeni dönem! Harç bedeli ödeyecekler...
YSK kararını verdi: CHP İstanbul Olağan İl Kongresi yapılacak
YSK kararını verdi: CHP İstanbul Olağan İl Kongresi yapılacak
Bolluk var fiyat düştü! Hamsinin kilosu bakın ne kadar oldu
Bolluk var fiyat düştü! Hamsinin kilosu bakın ne kadar oldu
Dilan Polat köprüde intihara kalkıştı iddiası! Engin Polat olay yerine geldi
Dilan Polat köprüde intihara kalkıştı iddiası! Engin Polat olay yerine geldi
Gülben Ergen isyan etti! Bu kadar özele girmek zorundalar mı?
Gülben Ergen isyan etti! Bu kadar özele girmek zorundalar mı?
Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: "Bizim yaşamadığımız, görmediğimiz desteği..."
Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: "Bizim yaşamadığımız, görmediğimiz desteği..."
Yargıtay’dan Mavi Marmara davasında önemli karar
Yargıtay’dan Mavi Marmara davasında önemli karar
Arif Erkin Güzelbeyoğlu'na veda! Ünlü isimler son görev için ordaydı
Arif Erkin Güzelbeyoğlu'na veda! Ünlü isimler son görev için ordaydı
CHP'den istifa etmişti! Sessiz kalamazdım dedi itiraf gibi açıklama yaptı
CHP'den istifa etmişti! Sessiz kalamazdım dedi itiraf gibi açıklama yaptı