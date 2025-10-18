DEM Parti’den Demirtaş ve Yüksekdağ’a ziyaret

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı cezaevlerinde ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında Eş Genel Başkanlar, 19 Ekim Pazar günü saat 10.00’da Edirne Cezaevi’nde Demirtaş ile görüşecek ve ardından saat 12.00’de cezaevi önünde bir basın açıklaması yapacak.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan, tutuklu siyasetçilere destek amacıyla yarın (19 Ekim Pazar) bir dizi cezaevi ziyareti gerçekleştirecek.

Ziyaret kapsamında saat 10.00’da Edirne Cezaevi’nde Selahattin Demirtaş ile görüşülecek. Ardından Eş Genel Başkanlar, saat 12.00’de cezaevi önünde bir basın açıklaması yapacak. Günün ikinci ziyareti ise saat 14.30’da Kandıra Cezaevi’nde Figen Yüksekdağ’a olacak.