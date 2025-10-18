BIST 10.209
CHP Ankara İl Başkanlığının 39. Olağan Kongresi toplandı

CHP Ankara İl Başkanlığının 39. Olağan Kongresi, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde başladı.

Mevcut İl Başkanı Ümit Erkol'un açılış konuşmasıyla başlayan kongrede, Divan Başkanlığına oy birliğiyle CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin seçildi. Kongrede, seçimlerin "blok liste" yöntemiyle yapılması da delegelerin oy birliğiyle kabul edildi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlı olmasını diledi. CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ise kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, yeni dönemde CHP'yi iktidar yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

Protokol konuşmalarının ardından Divan'a yapılan başvuruyla Ümit Erkol il başkanlığı için tek aday oldu.

650 delegesi bulunan Ankara İl Başkanlığı Kongresinde listelerin ilçe seçim kuruluna devredilmesiyle oy kullanma işlemi başlayacak.

Kongreye, parti yöneticilerinin yanı sıra milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer katıldı.

