ABD'den Avrupa'daki askeri üslerine alarm!

ABD Savunma Bakanlığı, "ordu mensuplarının güvenliğini sağlamak için" Avrupa'daki bazı ülkelerde bulunan askeri üslerinde alarm seviyesi yükseltti. Avrupa sahasındaki personele de her zaman tetikte olmaları gerektiğini bildirdi.

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Avrupa'daki bazı ülkelerde bulunan askeri üslerinde alarm seviyesinin tedbir amaçlı yükseltildiğini açıkladı.

Açıklamada, ABD Avrupa Komutanlığı'nın (USEUCOM), yurt dışındaki ABD askeri topluluğunun güvenliğine etki eden çeşitli faktörleri sürekli olarak değerlendirdiği kaydedilerek, bu çabanın bir parçası olarak, ordu mensuplarının güvenliğini sağlamak için sıklıkla ek adımlar atıldığı belirtildi.

'Her zaman tetikte olun"

“Operasyonel güvenlik nedenleriyle belirli önlemlere girmeyeceğiz ancak tedbirli olmaya devam edeceğiz” ifadesi kullanılan açıklamada, USEUCOM’un, Avrupa sahasındaki personele, şüpheli etkinliklerin bildirilmesi, Dışişleri Bakanlığının seyahat tavsiyelerinin izlenmesi ve ihtiyatlı kişisel risk azaltma önlemlerinin uygulanması da dahil olmak üzere her zaman tetikte olmalarını ve uyanık kalmalarını tavsiye ettiği aktarıldı.

Açıklamada, USEUCOM’un, ev sahibi ülkeler, müttefikler ve ortaklarla istişarede bulunarak, personelinin bilgilendirilmesini ve bireylerin, ailelerinin ve sevdiklerinin güvenliğini sağlamak amacıyla güvenlik ortamını sürekli olarak izlediği kaydedildi.

Sosyal medyaya yansıyan bilgilerde, Bulgaristan, İtalya, Romanya ve Almanya'daki ABD askeri üslerinin, “Güç Koruma Durumu ‘Charlie’" olarak bilinen yüksek alarm durumuna geçirildiği paylaşılmış, bunun, son 10 yılın en yüksek tehdit seviyesi olduğu öne sürülmüştü.