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Berber, kuaför ve güzellik salonlarına yeni düzenleme Ticaret Bakanlığı duyurdu

Berber, kuaför ve güzellik salonlarına yeni düzenleme Ticaret Bakanlığı duyurdu

Ticaret Bakanlığı berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulamasının bugün itibarıyla başladığını açıkladı. İşletmelerin kapalı olmadığının tespit edilmesi durumunda idari yaptırım uygulanacak.

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Ticaret Bakanlığı’ndan berber, kuaför ve güzellik salonu çalışma saatlerine ilişkin bir son dakika açıklaması geldi. Buna göre İşletmeler haftanın bir günü kapalı olacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecilerinin büyük çoğunluğunu barındıran sektör paydaşları tarafından Ticaret Bakanlığımıza iletilen talep ve öneriler titizlikle değerlendirilerek ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde Ticaret Bakanlığımızca 18 Ağustos 2022 tarihinde karar alınmıştır.

Devam eden süreçte kapalı olunacak günün, her ilin sektörel yapısı ve işletme profili ile tüketici tercih ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Valilikler tarafından belirlenebilmesi amacıyla sektörün geniş katılımının sağlandığı çalışmalar yürütülmüş olup gelinen noktada bu çalışmalar tamamlanmıştır.

Bu doğrultuda, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulaması 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek ve bu işletmelerin Valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmadığının tespiti halinde Ticaret Bakanlığımızca idari yaptırım uygulanacaktır.

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