Ankara kulislerinden sızan olay iddia! Kabine gu gece değişiyor

TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, canlı yayında çok çarpıcı bir kulis bilgisi paylaştı. Sözcan, son anda bir değişiklik olmadığı takdirde kabinede bu gece değişikliğe gidileceğini öne sürdü.

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Kabinede değişikliğe gidileceği iddiaları uzun süredir konuşuluyor. Konuya ilişkin çok çarpıcı bir kulis bilgisi paylaşıldı. TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, son anda bir değişiklik olmazsa kabinedeki değişimin bu gece gerçekleşeceğini iddia etti.

Sözcan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Herkes cuma gecesine kilitlenmişti, bekleyenler oldu ama değişiklik yapılmadı. Ben ne zaman olacağını söyleyeyim; o gece bu gece... Haber kaynaklarımın verdiği bilgi doğruysa ve son anda bir değişiklik olmazsa Kabine değişikliği bu gece gerçekleşecek. Onun için Resmi Gazete'nin yayın saatine saatlerimizi kurabiliriz. Neden bugün yapılacak? Çünkü yarın Kabine toplantısı var... Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kabine'yi topluyor; bana gelen bilgiye göre bu gece kaç bakan gidecekse, yarın yerlerine gelen bakanlar Kabine toplantısında yer alacak. Dediğim gibi son anda bir değişiklik olmazsa bu gece değişiklik olacağına dair güçlü sinyaller aldım" dedi.

'Bakan Koca istifa etti' iddiası

Öte yandan Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa ettiği, bazı bakanların da görevden alınacağı öne sürülmüştü. Ancak bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmıştı.