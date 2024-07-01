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İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan Kayseri'deki taciz iddiasına ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan Kayseri'deki taciz iddiasına ilişkin açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kayseri'de Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuğa taciz iddiası ve sonrasında yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kayseri'deki tablonun yaşanmaması için iktidarı defalarca uyardıklarını belirtti. Sığınmacı meselesinin Türkiye'nin ve Türk milletinin geleceği için varoluşsal bir milli güvenlik tehdidi olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, artık sessiz ve saklı bir işgali aşan bu meselenin topyekun bir yıkıma dönüştüğünü kaydetti.

Dervişoğlu, paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Bu uyarılarımızı kulak ardı eden ve milyonlarca sığınmacıyı taammüden sınırlarımızdan geçirenlere sesleniyorum. Türkiye'yi göz göre göre bir uçuruma sürüklediniz, şimdi o uçurumdan düşmesini sıcak koltuklarınızdan aymazca izlemeyin. Kayseri'de yaşanan insanlık dışı olay ve sonrasında yaşanan gelişmeler üzerine ciddiyetle gereğini yapın. Bu vesileyle bir kez daha tüm siyasi partilere, tüm sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulunuyorum. Hemen şimdi ortak bir çözüm önerisi ve ortak bir siyasi irade ile müşterek bir zeminde harekete geçelim."

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