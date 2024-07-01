Rüştü Onur Atilla ve Nez aşk yaşıyor! 'Yuva yıktın' yorumları çifti kızdırdı
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2014 yılında dünyaevine girdiği iki çocuğunun annesi Sinem Ayyıldız ile anlaşmalı olarak boşanan ‘Güldür Güldür Show’un oyuncusu Rüştü Onur Atilla Nez ile aşk pozu verince olay oldu. Nez kendisine gelen "Yuvayı yıktın" yorumlarına kızdı. Atilla da yorumlardan sonra patladı.
‘Güldür Güldür Show’un oyuncusu Rüştü Onur Atilla, 20 Haziran’da 10 yıllık eşi Sinem’den boşandı.
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Rüştü Onur Atilla, boşanmasından günler sonra ünlü şarkıcı Nez ile yaşadığı aşkı sosyal medya hesabından duyurdu.
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Sosyal medyada Nez'e ‘yuvayı sen yıktın’ yorumları geldi. Aramızda Kalmasın'a göre; Nez ise bu yorumlara isyan etti.
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Şarkıcı Nez, Rüştü Onur Atilla ve Sinem Ayyıldız evliliğine değinerek "Onur Bey kısa süre önce evliliğini bitirmiş, aylar önce evleri ayırmışlar, bunu ben bile bilmiyordum açıkçası.
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