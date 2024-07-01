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Sinan Ateş cinayeti davası başladı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu Ayşe Ateş ile yan yana

Sinan Ateş cinayeti davası başladı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu Ayşe Ateş ile yan yana

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bazı siyasiler, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılandığı davayı Sincan'da izliyor.

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Duruşmayı izlemek üzere Sincan'daki salona gelen Özgür Özel, sosyal medya hesabından, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve Kılıçdaroğlu ile yan yana oturduğu fotoğrafı paylaştı. Özel, şunları kaydetti:

"Adalet tecelli edene, suikast üzerindeki sis perdesi aralanana kadar bu davanın takipçisi olacağız. Yanı başında olacağız demiştik, Ayşe Hanım adalet tecelli etmiştir diyene kadar yanı başındayız."

"Umudumuz suçluların adalete teslim edilmesi"

Duruşmayı izlemek üzere gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da gazetecilere yaptığı açıklamada, Sinan Ateş'in "Ankara'da sokak ortasında, gündüz gözüyle kameraların önünde" öldürüldüğünü anımsattı.

Özdağ, "Bu alçakça cinayetin gerçekleşmesinden bu yana ülkemizde yaşananlar hukuk devletinin nasıl tasfiye edildiğinin açık kanıtı olmak durumunda. Umudumuz bundan sonra mahkeme sürecinin hiç olmazsa belirli temel ilkeler çerçevesinde Anayasaya ve yasalara uygun yürümesi, suçluların ve gerçek suçluların adalete teslim edilmesidir. Bu olmaz ise kamu vicdanında çok derin yara açılacak." dedi.

Partisinin, olayın yaşandığı andan itibaren takipçi olduğunu belirten Özdağ, mahkeme sürecini de yakından izlemeye devam edeceklerini kaydetti.

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