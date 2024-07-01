MHP'den Kayseri'deki olaylar sonrası Suriyeliler çıkışı! En kısa sürede...

Kayseri'de Suriye uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki çocuğu taciz etmesi büyük tepki topladı. Olaya MHP'den de sert tepki geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir "Türkiye’nin huzur ve güvenliği için Suriyeli misafirlerimizin mümkün olan en kısa sürede onurlu bir şekilde ülkelerine dönmelerinin sağlanması MHP olarak beklentimizdir" mesajıyla dikkat çekti.

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Melikgazi'de 5 yaşındaki çocuğun taciz edilmesi mahalleliyi ayağa kaldırdı, Türkiye genelinde de infiale yol açtı. MHP'den Suriyeliler hakkında açıklama geldi.

"İnsanlık dışı davranuş"

Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kayseri’de bir çocuğumuza yönelik sergilenen insanlık dışı davranışta bulunan Suriyeli şahıs gözaltına alınmış ve hakkındaki işlemlere başlanmıştır. Konuyla ilgili olarak Kayseri Valiliği’nce yapılan açıklamanın dikkate alınması ve hemşerilerimizin huzurunu kaçıracak provokasyonlara mahal verilmemesi elzemdir.

Türkiye’nin huzur ve güvenliği için Suriyeli misafirlerimizin mümkün olan en kısa sürede onurlu bir şekilde ülkelerine dönmelerinin sağlanması MHP olarak beklentimizdir."