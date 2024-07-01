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Türkiye ile Avusturya 18. randevuda! 17 maçta durum nasıl?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye ile Avusturya 18. randevuda! 17 maçta durum nasıl?

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda yarınki rakibi Avusturya ile tarihinde 18. kez karşı karşıya gelecek.

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İki ülke A milli takımları arasında 7'si Türkiye, 10'u da Avusturya'da yapılan 17 maçta Avusturya 9, Türkiye 7 galibiyet alırken, sadece bir maç berabere bitti.

10'u resmi, 7'si özel olmak üzere geride kalan maçlarda Türkiye'nin toplam 23 golüne, Avusturya 24 golle yanıt verdi.

 Son maçta farklı yenilgi

A Milli Takım, Avusturya ile son maçını 26 Mart'ta Viyana'da oynadı.

Hazırlık karşılaşmasını Avusturya 6-1 kazandı. Bu sonuç, Avusturya'nın Türkiye karşısındaki en farklı galibiyeti olarak kayıtlara geçti.

Ay-yıldızlı ekip, 14 Kasım 2001'de İstanbul'da oynanan Dünya Kupası elemeleri play-off maçında rakibini 5-0 mağlup etmişti.

Milli takım, Avusturya ile yaptığı ilk 6 maçta gol atma başarısı gösterememişti.

A Milli Futbol Takımı, genel toplamda galibiyet sayısı bakımından 2 farkla geride bulunduğu Avusturya ile yaptığı son 9 maçtan 6'sını kazandı, 1'inde berabere kaldı ve 2'sinde mağlup oldu.

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