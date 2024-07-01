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AK Parti'nin Kızılcahamam kampı başladı: Yerel seçim sonuçları masada

AK Parti'nin Kızılcahamam kampı başladı: Yerel seçim sonuçları masada

AK Parti'nin Kızılcahamam kampı başladı: Yerel seçim sonuçları masada AK Parti'de belediye başkanları kampa girdi. Ankara Kızılcahamam'daki kampın ilk gününde tecrübeler paylaşıldı. Bugün ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belediye Başkanlarıyla biraraya gelecek. Kampta sadece yerel yönetimler konusu ele alınmayacak. Bazı bakanların sunumları da olacak.

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AK Parti'de seçim sonrası istişare toplantıları sürüyor. Milletvekillerinin ardından bu kez de belediye başkanları Ankara Kızılcahamam'da kampa girdi. Kampın ikinci gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Belediye Başkanlarıyla bir araya gelecek.

Yerel yönetimler değerlendirme ve istişare kampında 31 mart seçimlerinin sonuçlarının kapsamlı bir değerlendirmesi yapılacak. Ayrıca belediyelerin atacağı adımlar ve yerel yönetim stratejisi masada olacak.

Genel Başkan Yardımcıları da bölgelerindeki belediye başkanlarıyla toplantılar yapacak. Belediye başkanları bölgelerindeki durumu ve talepleri dile getirecek.

Sunum yapacak olan bakanlarsa, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş.

Ekonomiden, dış politikaya güncel konular hakkında da bilgilendirmeler yapılacak. Yerel yönetimler kampında Hazine ve Maliye , Tarım ve Orman, Ulaştırma ve Altyapı, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm bakanlarının da konuşmaları olacak. Kamp, 2 Temmuz Salı günü sona erecek.

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