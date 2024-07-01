BIST 10.500
DOLAR 32,67
EURO 35,21
ALTIN 2.446,98
HABER /  GÜNCEL

Adana'da çeşitli suçlardan aranan 127 şüpheli yakalanarak tutuklandı!

Adana'da çeşitli suçlardan aranan 127 şüpheli yakalanarak tutuklandı!

Adana Emniyet Müdürlüğü, 24-30 Haziran tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 336 şüphelinin yakalandığını ve 127'sinin tutuklandığını bildirdi.

Abone ol

Kentte huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlulara karşı mücadelesini sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte suç işlenmesinin önüne geçilmesine yönelik çalışma yaptı. Son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 336 şüpheli yakalanırken, 127'si tutuklandı. Tutuklanan 127 şüpheliden 34'ünün hırsızlık suçundan tutuklandığı belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda, 76 ruhsatsız tabanca, 11 kurusıkı tabanca, 22 ruhsatsız tüfek, 1 AK-47 tüfek ve bin 215 fişek ele geçirildi. 1 araç, 9 motosiklet ve 2 elektrikli bisiklet ise çalıntı halde yakalandı.

Belirlenen tarihlerde 1 şahsa yasal işlem yapılırken, toplamda 80 kişiye ise 84 bin 22 TL idari para cezası kesildiği bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sürücüler dikkat! 3 Temmuz'dan itibaren trafiğe kapatılacak
Sürücüler dikkat! 3 Temmuz'dan itibaren trafiğe kapatılacak
Çin’de deneme amaçlı fırlatılan roket patladı!
Çin’de deneme amaçlı fırlatılan roket patladı!
Babasını öldürüp kayıp ihbarında bulunan sanığın cezası belli oldu
Babasını öldürüp kayıp ihbarında bulunan sanığın cezası belli oldu
Mehmet Şimşek canlı yayında açıkladı: Türkiye'de asgari ücret düşük değil
Mehmet Şimşek canlı yayında açıkladı: Türkiye'de asgari ücret düşük değil
Türkiye ile Avusturya 18. randevuda! 17 maçta durum nasıl?
Türkiye ile Avusturya 18. randevuda! 17 maçta durum nasıl?
Metro istasyonunda yürüyen merdiven kazası! Yaralılar var
Metro istasyonunda yürüyen merdiven kazası! Yaralılar var
Gözler haziran ayı enflasyon rakamlarında! Ekonomistler ne bekliyor?
Gözler haziran ayı enflasyon rakamlarında! Ekonomistler ne bekliyor?
MHP'den Kayseri'deki olaylar sonrası Suriyeliler çıkışı! En kısa sürede...
MHP'den Kayseri'deki olaylar sonrası Suriyeliler çıkışı! En kısa sürede...
AK Parti'nin Kızılcahamam kampı başladı: Yerel seçim sonuçları masada
AK Parti'nin Kızılcahamam kampı başladı: Yerel seçim sonuçları masada
Bakan Mehmet Şimşek: Tartışılan vergi paketi bizim süzgecimizden geçmiş bir paket değil
Bakan Mehmet Şimşek: Tartışılan vergi paketi bizim süzgecimizden geçmiş bir paket değil
Haziran ayının zam şampiyonu belli oldu
Haziran ayının zam şampiyonu belli oldu
Sinan Ateş cinayeti davası başladı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu Ayşe Ateş ile yan yana
Sinan Ateş cinayeti davası başladı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu Ayşe Ateş ile yan yana