Opel modellerinde 0 faizli kredi teklifleri

Opel, binek ve SUV modellerinde müşterilerine avantajlı kredi teklifi ve çevrim içi rezervasyona özel fiyat seçeneği sunuyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Opel, temmuz ayında da binek ve SUV modellerinde uygun satın alma koşulları sunarken hafif ticari araç modellerinde de KOBİ'lere özel imkan sağlıyor.​​​​​​​

Opel Corsa, 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanıyla satışa sunulurken, Opel Astra ise, 180 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkanıyla yeni sahiplerini bekliyor. Opel'in SUV modellerinden Crossland, 180 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği ile satışa sunuluyor. Opel Mokka'da ise 180 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkanı bulunuyor. Opel Grandland modelinde ise 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanı ile Opel Showroom'larda yerini aldı.

Gelecek dönemde tüm modellerinin elektrikli versiyonlarını müşterilerle buluşturmaya hazırlanan ve "Şimşek" logosunu elektriklendiren şirket, müşterilerine avantajlı finansman olanaklarıyla elektrikli modellerini sunmayı hedefliyor. Yeni Opel Corsa'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 200 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.

Opel Mokka'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Mokka Elektrik, 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkanıyla yeni sahiplerini bekliyor. Opel Astra Elektrik, 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle yeni sahipleriyle buluşuyor. Yeni Corsa Elektrik "GS" donanım seviyesi, Mokka Elektrik ve Astra Elektrik modelleri ise "Ultimate" donanım seviyesinde müşterilere sunuluyor.

Yeni Zafira'da, 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkanı

Opel, binek otomobil konforunu hafif ticari araç özellikleriyle birleştirerek KOBİ'lerin ihtiyacına cevap vermeyi sürdürüyor.

Yeni Zafira, 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkanıyla satın alınabiliyor. Opel'in çok yönlü hafif ticari araç modelleri yeni "Combo" ve yeni "Combo Cargo", 250 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçenekleri ile tercih edilebiliyor.

Yeni "Vivaro Cargo", yeni "Vivaro City Van" ve yeni "Movano" da 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkanlarıyla yeni sahiplerini bekliyor.