Yargıtay'dan emsal karar: Zina yapan eş, evlilik mallarından pay alamayacak

Yargıtay boşanma davalarıyla ilgili dikkat çeken bir karara imza attı. Yüksek mahkeme, zina yaptığı mahkeme tarafından kabul edilen eşin, boşanma sırasında evlilik mallarından pay almamasına ve tazminat ödemesine hükmetti.

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Giresun'da evli bir çiftin boşanma davası Yargıtay'a kadar uzandı. 2016 yılında mahkeme, kadının zina yapması sebebiyle çiftin boşanmasına karar verdi. Mahkemenin kararı doğrultusunda zina yapan kadın evlilik mallarından hiç mal alamadı. Ayrıca aldattığı eşine de tazminat ödemesine hükmedildi.

Mahkemece kusurlu bulunan ve kocasına hem maddi hem de manevi tazminat ödemeye mahkum edilen kadın, 2021 yılında Giresun Aile Mahkemesi'ne başvurarak evli oldukları dönemde sahip oldukları araba ve 2 evden pay alabilmek için dava açtı.

Eski eşini mal kaçırmakla suçlayan kadın, 1 milyon lira katılma alacağının faiziyle beraber ödenmesini talep etti. Ancak mahkeme, Türk Medeni Kanunu'na dayanarak, boşanma sebebinin zina olduğu, kadının ev ve arabadaki katkısı ile kocanın mal kaçırdığı iddiasının ispatlamaması nedeniyle açılan davayı reddetti.

Mahkeme, kadının katılma alacağı davasını, "Tarafların davacı eşin zinası sebebiyle boşanmaları ve davacının evler ve aracın edinilmesinde kişisel malı ile herhangi bir katkıda bulunduğunun ileri sürmediği, TMK'nın 236/2 fıkrası uyarınca da davacı kadının katılma alacağına ilişkin açmış olduğu" gerekçeleriyle davayı reddetti.

Pes etmeyen davacı kadın bu kez de istinafa başvurdu. Davacı kadın istinafa sunduğu dilekçesinde, davalı kocanın aracını önce başkasına sattığını, geri aldıktan sonra da kardeşine sattığını, satın alan kişilerin evleri alacak güçlerinin olmadığını, yapılan devir işlemleriyle mal kaçırmanın planlandığını savundu. Avukatın hazırladığı dilekçede; davalı koca ve ailesinin hala söz konusu evde oturduğu, tarafların boşanması sebebiyle müvekkili aleyhine maddi ve manevi tazminata hükmedildiği, aynı gerekçe ile katılma alacağının da reddedilmesinin hak kaybına yol açtığı iddia edildi.

DAVALI KOCA: ALDATTI, MAL VERMEM

İstinafta aldatılan kocanın avukatı tarafından yapılan savunmada ise davanın zamanaşımı ve hak düşürücü süre dolduktan sonra açıldığı, tarafların davacı kadının zina yapması sebebiyle boşandığına dikkat çekildiğine dikkat çekilerek, zina sebebiyle katılma alacağının tamamının kaldırılması ya da azaltılması gerektiği belirtildi. Davalı kocanın avukatı; bahsi geçen ev ve arabayı ise mal kaçırma niyetiyle değil müvekkilinin borcu bulunması, işlerinin de kötü gitmesi yüzünden yaşadığı ekonomik sıkıntılardan ötürü satmak zorunda kaldığını savundu.

İSTİNAF DA ZİNA YAPAN KADINA MAL VERMEDİ

2022 yılında istinaf mahkemesi de aile mahkemesi gibi boşanma gerekçesinin zina olması sebebiyle davacı kadına evlilik mallarından pay verilmemesine hükmetti.

Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi, bu kararın gerekçesini ise "gerek boşanma gerek eldeki dosya kapsamları ile tarafların ekonomik ve sosyal durumları da gözetildiğinde, dosyada belirlenen katılma alacağının kaldırılması cihetine gidilmesinde hakkaniyete, hak ve nesafete aykırı bir durum görülmediği" şeklinde özetledi. İstinaf dilekçesindeki sebepler bakımından kararın kaldırılmasını gerektirecek usul ve yasaya aykırı bir durum olmadığı, usul ve esas yönünden de kararın hukuka uygun olduğu, bu gerekçeyle başvurunun esasına reddine karar verildi.

YARGITAY TEMYİZ TALEBİNİ REDDETTİ

Davacı kadın daha sonra Yargıtay'ın yolunu tuttu. Başvuruyu değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 7 Şubat'ta davacının temyiz talebini esastan oy birliğiyle reddetti.

Söz konusu kararda, zina sebepli boşanmalarda hakimin kusurlu eşin artık değerdeki payını hakkaniyete uygun biçimde kaldırabileceği yönünde takdir hakkı olduğunun altı çizildi.