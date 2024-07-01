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Nevşehir'de dehşet! Babaannesini yaralayıp, üvey dedesini öldürdü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Nevşehir'de dehşet! Babaannesini yaralayıp, üvey dedesini öldürdü

Nevşehir'de tartıştığı babaannesini bıçakla yaralayıp, üvey dedesini öldüren şüpheli polise teslim oldu.

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Alınan bilgiye göre, E.Y. (18) ile babaannesi A.Y. (72) ve dini nikahla yaşadığı Necmettin Eşsiz (74) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.Y, Necmettin Eşsiz ve kendilerini ayırmaya çalışan babaannesi A.Y'yi vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Eşsiz'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.Y'nin tedavisi sürüyor.

Cinayet zanlısı E.Y, olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.

Polis, E.Y'nin yakınlarından 3 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

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