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Gazze'de can kaybı 38 bine dayandı

Gazze'de can kaybı 38 bine dayandı

Gazze'de İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında son 24 saatte 23 Filistinli daha hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı 37 bin 900'e yükselirken, 91 kişi de yara aldı.

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Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu son 24 saat içerisinde Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği 2 saldırıda 23 Filistinlinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Saldırılarda ayrıca 91 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 900'e yükselirken, yaralı sayısı ise 87 bin 60 olarak kaydedildi.

Sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlileri, hala enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlere ulaşamadıklarını, İsrail engellerinin bu çalışmaları zorlaştırdığını vurguladı.

Birçok ülkede yapılan İsrail karşıtı protestolar sürerken, bölgedeki insani krizin derinleştiği de kayıtlara geçti.

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