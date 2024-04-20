Alfa Romeo JUNIOR, 2024 Milano Tasarım Haftası'nda yerini aldı

Alfa Romeo'nun yeni modeli JUNIOR, 2024 Milano Tasarım Haftası'nda sahne aldı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Alfa Romeo, İtalyan moda markası LARUSMIANI ile iş birliği gerçekleştirdi.

Yapılan iş birliği kapsamında Alfa Romeo JUNIOR, 2024 Milano Tasarım Haftası'nda LARUSMIANI'de sergileniyor.

İtalya'nın dünya çapındaki iki önemli elçisi olarak dikkat çeken Alfa Romeo ve LARUSMIANI, kendi evleri olan Milano ile olan güçlü bağlarını ortaya koyuyor.

Her iki marka da tarzı, kaliteyi, zarifliği ve üst düzey işçiliği bir araya getiren ürünleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.