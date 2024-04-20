Feci kaza! TIR'ın dorsesine arkadan çarptı ikisi de hayatını kaybetti
Samsun'un Çarşamba ilçesinde tırın dorsesine arkadan çarpan hafif ticari araçtaki karı koca hayatını kaybetti.Abone ol
Mustafa Yıldız idaresindeki hafif ticari araç, Dikbıyık mevkisinde kırmızı ışıkta bekleyen S.E. yönetimindeki tırın çektiği dorseye arkadan çarptı.
Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile yanında bulunan eşi Özgül Yıldız, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yıldız çiftinin itfaiye tarafından araçtan çıkartılan cesetleri, Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.