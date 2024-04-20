Kübra Par kebapçıda nasıl kazıklandığını anlattı küçük bir şok yaşadım

Fahiş fiyatlar nedeniyle kafe, restoran ve lokantalara boykot kampanyasına destek çıkan gazeteci Kübra Par, iki gün önce Bakırköy sahilde gittiği bir kebapçıda nasıl kazıklandığını yazdı.

Abone ol

Kafe, restoran ve lokantalardaki fahiş fiyatlara isyan başladı. Sosyal medyada 20-21 Nisan tarihlerinde restoranlara gitmeyerek #fahişyemeğeboykot kampanyası başlatıldı.

Bir anda büyüyen boykot hareketine destek çıkan isimlerden biri de gazeteci Kübra Par oldu.

Dürümün tanesine 600 lira ödedi

Sosyal medya hesasından paylaşımda bulunan Par, iki gün önce Bakırköy sahilde girdiği kebapçıda et dürümün tanesine 600 lira ödediğini yazdı.

Küçük bir şok yaşadığını belirten Par, "Ertesi gün Zorlu’da bir şef restoranında porsiyonların 300-400 civarı olduğunu görünce dürümden nasıl kazıklandığımı anladım." dedi.

"300-400 civarı olduğunu görünce dürümden nasıl kazıklandığımı anladım"

İşte Par'ın gündem olan paylaşımı:

İki gün önce Bakırköy sahilde yıllardır bildiğim ama gitmediğim bir kebapçıya girdim. Self servise çevirmişler, içerisi dökülüyordu, çok eski ve bakımsızdı. Acelem vardı, et döner dürüm istedim tanesine 600 küsür lira aldılar, küçük bir şok yaşadım, bu kadar olmuş mu ya dedim içimden. Fakat neyin ne kadar olduğunu takip edemediğimiz için ödeyip çıktım.

Kıymadan yapılmış büfe işi çok vasat bir dönerdi, sadece hazır patates kızartması koymuşlardı. Ertesi gün Zorlu’da bir şef restoranında porsiyonların 300-400 civarı olduğunu görünce dürümden nasıl kazıklandığımı anladım. Restoranları boykot kampanyasını ben de destekliyorum. Gerçekten de sorun enflasyondan çok, aptal yerine konmamız! #fahisyemeğeBOYKOT@iriscibre