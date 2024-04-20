CHP lideri Özgür Özel'den yerel seçim sonuçlarına ilişkin açıklama: Bunu bir zafer olarak görmüyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçim sonuçlarına ilişkin konuştu. Özel "Biz bunu bir zafer olarak görmüyoruz. Evet, bir başarıdır, önemli bir başarıdır ama zafer değildir, görevdir. Görev, önümüzdeki ilk seçimlerde parti iktidar olduğunda bu iktidar değiştiğinde ancak zafere dönüşecektir." dedi.

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Özel, parti genel merkezinde düzenlenen Yerel Yönetimler Çalıştayı'nda konuştu. Özel, "Gün oldu parti baraj altında kaldı, gün oldu çelengi il başkanları kendileri taşıdı ama 81 ilde 973 ilçede, Atatürk'ten emanet bu bayrağı yere düşürmeden bugünlere taşıyan ve onların sayesinde ki baba evi herkesin içine doğduğu, büyüdüğü, başı sıkışan herkesin çorbasının kaynadığını bacasının tüttüğünü bildiği, bir gün ihtiyaç duyarsa kapısının açılacağını bildiği yerdir. Bu baba evinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür." diye konuştu.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'nin kazandığı belediyeleri hatırlatarak, CHP'nin toplumun her kesiminden oy alabildiğini söyledi.

Özel, "Seçimleri Türkiye ittifakı kazanmıştır, Türkiye kazanmıştır. Türkiye ittifakının belediye başkanlarına selam olsun." ifadesini kullandı.

Başlarının üzerindeki yüzde 25'lik cam tavanı "tuzla buz" ettiklerini vurgulayan Özel, artık Türkiye nüfusunun yüzde 65'ine 408 CHP'li belediye başkanının hizmet edeceğini söyledi.

Özel, yola çıkarken partilerinin kadın ve gençlerin partisi olacağı vurgusunu yaptıklarını anımsatarak, "Bugün 35 seçilmiş kadın belediye başkanımız görevi başındadır. 2019'a göre tam 3,5 kat, yüzde 350'lik bir artış. Asla yeterli değildir ama atılan bu kararlı adım çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

Genç belediye başkanı oranlarındaki artışa dikkati çeken Özel, CHP olarak seçimlerdeki başarılarının 3 anahtarlarının "gençler", "kadın belediye başkanları" ve "bilimsel yöntemlerle seçime hazırlanmaları" olduğunu bildirdi.

Özel, şöyle konuştu:

"Ölçme değerlendirmeyi bundan sonra siyasetimizin odak noktasında tutacağız. Belediyenin boyutuna göre üçer, altışar aylık, birer yıllık ölçme değerlendirme raporlarını, karneleri, merkezi olarak çıkaracak ve paylaşacağız. Doğru yapanı örnek gösterecek, yanlış yapanı doğruya davet edecek, doğruları hep beraber tekrar edecek, yanlışlardan hep beraber uzak duracağız. Eğer ibre yukarıysa devam edeceğiz, durağansa doğrusunu arayacağız, aşağı ise mutlaka yanlıştan döneceğiz."

Seçmenlerin CHP'li belediye başkanlarının omuzuna önemli bir yük yüklediğini bildiklerini belirten Özel, "Biz bunu bir zafer olarak görmüyoruz. Evet, bir başarıdır, önemli bir başarıdır ama zafer değildir, görevdir. Görev, önümüzdeki ilk seçimlerde parti iktidar olduğunda, bu iktidar değiştiğinde ancak zafere dönüşecektir." dedi.

"Cumhuriyetin ikinci yüzyılında cumhuriyetin tarihini yeniden yazma fırsatını yakaladık"

Tarihin akışını değiştirme fırsatı yakaladıklarını vurgulayan Özel, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında, cumhuriyetin tarihini yeniden yazma fırsatını yakaladıklarını dile getirdi.

Özel, "Yetkiyi kimden aldığımızı biliyoruz. Bir kredi açılmıştır. Açılan kredi tüketelim diye verilmiş bir tüketici kredisi değildir. Açılan kredi düpedüz bir yatırımcı kredisidir. Aynen bir bankanın bir firmaya açtığı yatırımcı kredisi gibi. Yatırım için Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmıştır seçmen." ifadelerini kullandı.

Eğer, bu krediyi doğru kullanırlarsa, milletin, "Gelin bu ülkeyi de yönetin" diyeceğini ifade eden Özel, belediye başkanlarına, "O yüzden dünya üzerinde hiçbir belediye başkanına verilmemiş sorumluluk size verilmiştir sizin sırtınızdadır. Sabah yataktan kalkarken sizden ricam belediyeyi kazanmış muzaffer komutan, tadını çıkarmaya giderek değil, 4 yıl sonraki büyük mücadelenin ilk günlerini yaşayan, enerjisi olan, özgüveni tam ve büyük zafer için şu anda çalışmak zorunda olan neferler olarak kalkın. Ben her sabah yataktan bu niyetle kalkıyorum." diye konuştu.