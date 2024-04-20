BIST 9.693
DOLAR 32,50
EURO 34,69
ALTIN 2.499,53
HABER /  GÜNCEL

AKOM'dan yağış ve fırtına raporu! Sıcaklık yaz mevsimi değerlerine yükseliyor

AKOM'dan yağış ve fırtına raporu! Sıcaklık yaz mevsimi değerlerine yükseliyor

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin farklı bölgelerinde metrekareye 10 ila 35 kilogram yağış düştüğünü, en fazla yağışın Arnavutköy, Çatalca ve Şile'de görüldüğünü bildirdi.

Abone ol

AKOM'un yağış ve fırtına raporunda, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında bulunduğu belirtildi.

Raporda, "İl genelinde sabah erken saatlerden itibaren görülen yağışlar neticesinde İstanbul'un farklı bölgelerinde metrekareye 10 ila 35 kilogram yağış kaydedilmiş olup, en fazla yağış Arnavutköy, Çatalca ve Şile ilçelerimizde gözlenmiştir." bilgisi verildi.

Sıcaklık yükseliyor

Yağışların, akşama kadar aralıklarla fırtına şeklinde esecek rüzgarla birlikte yer yer kuvvetli şekilde etkili olmasının, ardından bölgeyi terk etmesinin beklendiği aktarılan raporda, halihazırda 10-13 dereceye gerileyen sıcaklıkların, yarından itibaren tekrar artıp yeni hafta boyunca 25 derece civarına ve yaz değerlerine yükseleceğinin öngörüldüğü ifade edildi.

Raporda, kuvvetli sağanak, yağmur ve fırtına nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı hazırda bekleyen İBB ekiplerinin, 3 bin 272 personel, 1693 araç ve iş makinesiyle il genelinden alınan ihbarlar doğrultusunda müdahale çalışmalarını yaptığı, önemli bir olumsuzluk yaşanmadığı kaydedildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ankara'da sağanak ve kuvvetli fırtına etkili oluyor! Ağaçlar devrildi,trafik felç oldu
Foto Galeri Ankara'da sağanak ve kuvvetli fırtına etkili oluyor! Ağaçlar devrildi,trafik felç oldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbulspor ligden düşen ilk takım oldu
İstanbulspor ligden düşen ilk takım oldu
Bakan Uraloğlu'ndan 'Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı' açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan 'Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı' açıklaması
Süleyman Hilmi Tunahan'ın kızı tesettüre riayet etmemiş yorumları kızdırdı
Süleyman Hilmi Tunahan'ın kızı tesettüre riayet etmemiş yorumları kızdırdı
Quick Sigorta'dan "Süper Yatarak Tedavi" planı
Quick Sigorta'dan "Süper Yatarak Tedavi" planı
22 cumhurbaşkanlığı anket sonuçları paylaşıldı 3 ismin Erdoğan karşısında aldığı oy oranları
22 cumhurbaşkanlığı anket sonuçları paylaşıldı 3 ismin Erdoğan karşısında aldığı oy oranları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü
Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Almanya Köln/Troisdorf sorumlusu İstanbul'da yakalandı
Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Almanya Köln/Troisdorf sorumlusu İstanbul'da yakalandı
Malatya'da deprem paniği! AFAD'dan açıklama geldi
Malatya'da deprem paniği! AFAD'dan açıklama geldi
Hakan Fidan Mısırlı mevkidaşından İsrail ve Batı'ya uyarı
Hakan Fidan Mısırlı mevkidaşından İsrail ve Batı'ya uyarı
CHP lideri Özgür Özel'den yerel seçim sonuçlarına ilişkin açıklama: Bunu bir zafer olarak görmüyoruz
CHP lideri Özgür Özel'den yerel seçim sonuçlarına ilişkin açıklama: Bunu bir zafer olarak görmüyoruz
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Fehmi Koru, AK Parti'ye yakın yazarların aksine iddialı konuştu değişim olacak mı?
Fehmi Koru, AK Parti'ye yakın yazarların aksine iddialı konuştu değişim olacak mı?