Ankara'da sağanak ve kuvvetli fırtına etkili oluyor! Ağaçlar devrildi,trafik felç oldu

Kentte öğle saatlerinde başlayan fırtına, zamanla şiddetini artırdı.Kuvvetli fırtına ve yer yer etkili olan sağanak nedeniyle özellikle Çankaya, Etimesgut, Sincan ve Gölbaşı ilçelerinde bazı cadde ve yol kenarlarında ağaçlar devrildi.