Ankara'da sağanak ve kuvvetli fırtına etkili oluyor! Ağaçlar devrildi,trafik felç oldu
Anadolu Ajansı
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Ankara genelinde sağanak ve fırtına etkili oluyor. Bazı ilçelerde ağaçlar devrildi, araçları ile yola çıkanlar zor anlar yaşadı. İşte kentten gelen son görüntüler...
Kentte öğle saatlerinde başlayan fırtına, zamanla şiddetini artırdı.Kuvvetli fırtına ve yer yer etkili olan sağanak nedeniyle özellikle Çankaya, Etimesgut, Sincan ve Gölbaşı ilçelerinde bazı cadde ve yol kenarlarında ağaçlar devrildi.
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Yağış ve fırtına dolayısıyla sürücüler araçlarıyla trafikte ilerlemekte zorlandı. Belediye ekipleri, devrilen ağaçları kaldırma çalışması başlattı.
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Ankara Valiliğinden dün yapılan açıklamada dikkatli olunması istenmişti.
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