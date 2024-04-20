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Kayserispor - Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)

Kayserispor - Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)

Trabzonspor, Süper Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak. Oynanacak maçta her iki takımında tek hedefi 3 puan.

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Trabzonspor, Süper Lig'in 33'üncü haftasında Kayserispor'un konuğu olacak. Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak olan maçta hakem Çağdaş Altay düdük çalacak.

Kayserispor 0-1 Trabzonspor (CANLI SKOR)

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Kayserispor: Bilal, Gökhan Sazdağı, Arif, Kolovetsios, Hasan Ali, Kartal Kayra, Bourabia, Shukurov, Cardoso, Aylton Boa Morte, Bahoken

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Bardhi, Visca, Pepe, Fountas, Enis Destan

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