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Kayserispor - Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)
Trabzonspor, Süper Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak. Oynanacak maçta her iki takımında tek hedefi 3 puan.Abone ol
Trabzonspor, Süper Lig'in 33'üncü haftasında Kayserispor'un konuğu olacak. Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak olan maçta hakem Çağdaş Altay düdük çalacak.
Kayserispor 0-1 Trabzonspor (CANLI SKOR)
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Kayserispor: Bilal, Gökhan Sazdağı, Arif, Kolovetsios, Hasan Ali, Kartal Kayra, Bourabia, Shukurov, Cardoso, Aylton Boa Morte, Bahoken
Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Bardhi, Visca, Pepe, Fountas, Enis Destan