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Atatürk ve Erdoğan'a hakaret eden DEM Partili gözaltına alındı

Atatürk ve Erdoğan'a hakaret eden DEM Partili gözaltına alındı

Diyarbakır Sur Belediyesi Mazbata Töreni sonrasında Mustafa Kemal Atatürk ve Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden U.G. gözaltına alındı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına hakaret ettiği tespit edilen U.G. adlı şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

"Hakaret eden şüpheli gözaltına alındı"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözler sarf eden U.G. adlı şüpheli, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'müzce gözaltına alınmıştır." ifadelerini kullandı.

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